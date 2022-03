VIDEO Manifestazioni pro-Ucraina in diverse città europee. Zelenski si è rivolto ancora ai manifestanti: “Vi chiedo di ricordare un numero… 79. 79 bambini sono morti in guerra”

Decine di migliaia di persone hanno manifestato sabato in diverse città europee per sostenere l’Ucraina, contro la Russia e la guerra, riferisce News.ro, citando la stampa internazionale.

Volodymyr Zelensky si rivolge ai manifestanti filo-ucraini a FirenzeFoto: Twitter @OlgaTokariuk

I manifestanti si sono radunati ad Amsterdam, Berlino, Varsavia, Parigi, Londra, Firenze e in molte altre città.

A Londra, uno degli obiettivi dei manifestanti era la figliastra di Sergei Lavrov, Polina Kovaleva, 26 anni, accusata di “riciclare” il denaro di Lavrov in Inghilterra e di aver acquistato un appartamento a Kensington all’età di 21 anni. St. con 4,4 milioni di sterline.

In Francia, quasi 10.000 persone hanno manifestato a Parigi.

Diverse migliaia di manifestanti si sono radunati a Firenze, la protesta organizzata dal sindaco Dario Nardella.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto ai manifestanti nelle città europee in un video discorso, come aveva fatto prima.

“So che oggi ci sono oltre 100.000 persone nel mondo. Oltre 100.000 nei mercati di diverse città. Noi ucraini ne siamo grati. E chiederò a tutti voi di ricordare un numero in ogni mercato… 79.

(…) Stiamo vivendo una terribile guerra in Russia. L’Europa non ha vissuto una guerra del genere dalla seconda guerra mondiale. Non l’abbiamo iniziato. (…) Hai visto che siamo proprio come te. E apprezziamo la libertà. E apprezziamo l’uguaglianza. E noi vogliamo vivere. Ma noi vogliamo vivere.

Ora che la guerra è finita, migliaia di persone sono morte! E 79 bambini sono morti in guerra. 79 bambini! ”Zelenski ha detto ai manifestanti.

“Per noi, quello che abbiamo potrebbe essere l’ultima volta. Per l’ultima volta. Oggi e pronto. Come lo è stato per 79 bambini ucraini. 79 famiglie ucraine. Distrutte da questa guerra vergognosa: l’invasione della Russia. 79 famiglie che hanno perso ciò che abbiamo apprezzato di più, ma che siamo ancora costretti a combattere. Devono radunarsi e sopravvivere. E combattere. Combattere per un futuro che è finito per loro. In queste foto di 79 bambini uccisi in guerra.

E cosa dobbiamo fare… Tutti noi – ucraini, europei – se questo numero non cambia, non aumenta. E che l’Europa non dimentichi l’Ucraina-79″, ha aggiunto.

Grazie Firenze \ uD83D \ uDC99 \ uD83D \ uDC9B Ho vissuto a Firenze per 1,5 anni ed è commovente vedere lì una grande manifestazione a sostegno dell’Ucraina. Il presidente Zelenskyi si è rivolto alla folla tramite collegamento video, ha parlato di 79 bambini ucraini uccisi dai barbari russi #ClosetheSkyoverUcraina pic.twitter.com/7caF2QbLW3 – Olga Tokariuk (@olgatokariuk) 12 marzo 2022

Volodymyr Zelensky ha anche parlato del fatto che i russi hanno distrutto dozzine di ospedali, centinaia di scuole e asili, nonché università. “L’aviazione sta bombardando anche le chiese!”

“Questa guerra non è solo contro il nostro popolo, non solo contro gli ucraini. È una guerra contro i valori che ci uniscono. Contro la nostra capacità di vivere. Per vivere, non per uccidere, come fanno i russi sulla nostra terra. (…) Fate pressione sulle aziende dei vostri paesi affinché lascino la Russia, non per sponsorizzare indirettamente questa guerra e questa tragedia. Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell’Ucraina ai missili e agli aerei russi. Per coloro che hanno ucciso 79 bambini e migliaia di adulti. Migliaia in 17 giorni … Dobbiamo essere uniti nella comunità europea. È estremamente importante per l’Ucraina. Questo rafforzerà l’Europa. Questo proteggerà l’Europa. Questo fermerà la guerra per sempre “, era il messaggio di Zelenski.

