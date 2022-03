VIDEO Ucraina: è stato insediato un nuovo sindaco nella città di Melitopol, sotto il controllo delle forze russe, annuncia l’amministrazione regionale

L’amministrazione regionale di Zaporozhye afferma che un nuovo sindaco è stato insediato nella città di Melitopol, sotto il controllo dell’esercito russo, dopo che il sindaco eletto è stato arrestato dai russi, riferisce la CNN, citato da News.ro.

Galina DanilchenkoFoto: acquisizione video

Ivan Fedorov è stato arrestato venerdì da uomini armati e accusato di “terrorismo” dalla Procura russa per la regione separatista – sostenuta dalla Russia – Luhansk.

Il sindaco appena insediato è Galina Danilchenko, ex membro del consiglio locale, secondo una dichiarazione sul sito web dell’amministrazione regionale di Zaporozhye.

Danilchenko, che non è stato eletto dal popolo, è stato presentato come sindaco in carica in una stazione televisiva locale, secondo la dichiarazione.

Nel suo discorso televisivo, pubblicato su Telegram, Danilchenko ha affermato che “il suo compito principale è fare tutte le misure necessarie per riportare la città alla normalità”.

Ha detto che c’erano ancora persone a Melitopol che potevano cercare di destabilizzare “la situazione e provocare una reazione di comportamento criminale”.

“Vi esorto a essere perspicaci e a non cedere a queste sfide”, ha detto Danilchenko. Ha chiamato “deputati che sono eletti dal popolo”, dicendo che era loro dovere prendersi cura del bene del popolo.

Danilchenko ha proposto la creazione di un “comitato eletto” per “risolvere tutte le questioni critiche per Melitopol e la regione di Melitopol”.

