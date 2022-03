VIDEO Ucraino Sergiy Stakhovsky, avvertimento dal fronte: “Russi, qui vi aspettano cose non molto piacevoli”

Sergiy Stakhovsky, un tennista di 31 anni che un tempo ha combattuto nel 31° ATP e sta combattendo a fianco dell’esercito ucraino sul fronte di Kiev, esorta i russi a rinunciare alla guerra e a chiamare le loro truppe nel Paese “per quanto possibile.”

Il video con Stakhovsky è stato postato dal tedesco Erik Lesser, doppio campione del mondo di biathlon, che ha circa 30.000 followers su Instagram in Russia e ha voluto mostrare loro quello che non riesco a vedere sui canali mediatici del loro Paese: la dura realtà dell’Ucraina .

“Buonasera, russi. Ho cercato di convincervi che non abbiamo fascisti. Non lo sono per un semplice motivo, perché siamo una nazione libera che può muoversi attraverso l’Europa e vedere il mondo e come vivono le persone nei paesi normali. Sfortunatamente, non abbiamo esperienza del tipo di pace che la Russia porterà a Donetsk e Lugansk.

Sfortunatamente, probabilmente non sarò in grado di convincerti. Pertanto, dovrai rimanere a casa per un po’, non viaggiare attraverso la Turchia e l’Egitto, ma semplicemente stare a casa. Ma non vi invito neanche da noi, perché qui vi aspettano cose non molto piacevoli.

Pertanto, prendi i tuoi soldati, preferibilmente ora, il più possibile. Era un piccolo messaggio per i russi. Vorrei ringraziare Eric per l’opportunità di cercare di convincere l’opinione pubblica russa che la guerra in Ucraina è inutile. L’Ucraina è un paese libero e democratico con i propri obiettivi e risultati. Non vogliamo il ‘mondo russo’ nel nostro Paese, siamo diversi “- Sergio Stakhovsky.

Sergiy Stakhovsky è un tennista professionista dal 2003 e nel 2010 è arrivato 31° nel mondo. L’ucraino ha vinto oltre 5 milioni di dollari nel tennis.

Ha giocato l’ultima volta agli Australian Open 2022, dove ha perso al primo turno di qualificazione.

