VIDEO Zelenski chiede nuovamente una zona di esclusione aerea, altrimenti “cadranno missili russi” sulla Nato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente esortato la NATO a stabilire una no-fly zone sul suo paese, affermando che altrimenti l’Alleanza del Nord Atlantico potrebbe vedere “missili russi” cadere sui suoi Stati membri.

Volodymyr ZelenskyFoto: Ukrinform/Shutterstock Editoriale/Profimedia

“Se non chiudete i nostri cieli, è solo questione di tempo prima che i missili russi cadranno sul vostro territorio, sul territorio della NATO, sulle case dei cittadini della NATO”, ha detto Volodymyr Zelenski in un video trasmesso domenica sera poco dopo mezzanotte. , riferisce AFP e Agerpres.

Ha parlato il giorno dopo Attacchi aerei russi su una base di addestramento ucraina situato a circa 20 chilometri dalla Polonia, membro della NATO e dell’UE, vicino alla città ucraina di Lviv (ovest).

Secondo gli ucraini, i bombardamenti hanno provocato 35 morti e 134 feriti.

“30 missili sono caduti solo nella regione di Leopoli”, ha detto il capo di stato ucraino. “Non sta accadendo nulla che possa minacciare il territorio della Federazione Russa. E a soli 20 chilometri dai confini della Nato”, ha insistito.

“L’anno scorso, ho avvertito chiaramente i leader della NATO che se non fossero state prese misure preventive rigorose contro la Federazione Russa, sarebbe iniziata la guerra”, ha aggiunto.

Il generale polacco Waldemar Skrzypczak, un ex comandante dell’aviazione, aveva precedentemente affermato che la base era stata utilizzata per addestrare unità della legione straniera, con volontari che arrivavano in Ucraina per combattere i russi. Lì sono arrivati ​​anche alcuni degli aiuti militari forniti all’Ucraina dai paesi occidentali dopo l’invasione della Russia il 24 febbraio.

Quanto a Il giornalista americano Brent Renaud è stato ucciso domenica vicino a Kiev“E’ stato un attacco deliberato dell’esercito russo”, ha detto il presidente ucraino. Ferito un altro giornalista americano nello stesso veicolo del defunto, così come un civile ucraino.

