Vincenza tentatrice Temptation island: chi è la single che ha fatto lasciare Floriana e Federico?

Lunedì 19 luglio è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, dove a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e conduttore anche delle precedenti edizioni. All’interno del programma, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, mettono alla prova il loro amore, vivendo separati in due villaggi, per 21 giorni, cercando di resistere alle tentazioni da parte di single tentatori. Tra le coppie di questa edizione, sicuramente quella che ha fatto molto parlare di se è stata quella composta da Federico e Floriana. Dopo la puntata andata in onda ieri, si dovrebbe parlare di una ex coppia, visto che i due hanno deciso di lasciare Temptation island separati. La decisione è stata chiesta da Floriana che, dopo la seconda richiesta di falò di confronto, ha deciso di non voler tornare insieme a Federico, che dal canto suo non sembra aver insistito più di tanto per convincere Floriana a cambiare idea. I due sono stati insieme per due anni e hanno ben 13anni di differenza, Federico ha 34 anni e Floriana 21. A decidere di partecipare alla trasmissione era stata proprio lei, in quanto sembrerebbe che la loro relazione sia cambiata dopo aver iniziato la convivenza. La monotonia e la routine sopraggiunte sembrano aver spento il rapporto che, ovviamente, ne ha risentito. Lo stesso Federico ha più volte ribadito, all’interno del programma, di non esser più sicuro di voler proseguire la relazione.

Federico Rasa e la single Vincenza

Federico, durante la permanenza nel villaggio si è avvicinato molto alla single Vincenza, sia fisicamente che a livello di confidenze. Federico ha, infatti, più volte ribadito di non esser più sicuro dei suoi sentimenti per la fidanzata e che, spesso, il suo carattere troppo buono lo porta a non prendere delle decisioni per paura di far soffrire le persone a cui vuole bene, riferendosi, con molta probabilità, anche al suo rapporto con Floriana. Una vicinanza che non è piaciuta a Floriana e che l’ha portata a richiedere il falò di confronto per poter chiudere definitivamente la storia e allontanare così anche Federico e Vincenza. Ma, Federico alla prima convocazione ha scelto di non presentarsi, scatenando ancora più rabbia da parte della fidanzata. A distanza di 24 ore, Floriana, esausta, chiede nuovamente di incontrare Federico e questa volta accetta ma il falò termina con la loro separazione, che a detta di Floriana è causata dalla sua vicinanza con Vincenza.

Chi è la single Vincenza

Vincenza, che di cognome fa Botti, ha 26 anni ed è originaria di Vallo della Lucania. Non è un volto nuovo nel piccolo schermo, ha infatti partecipato a diversi concorsi di bellezza, nel 2014 infatti ha conquistato il titolo di Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si è poi classificata terza al concorso Miss Italia, categoria “curvy”, ed è arrivata tra le quaranta finaliste di Miss Universo Italia. Ha partecipato anche a diversi programmi tv, da Uomini e Donne a Ciao Darwin, ed è comparsa in alcune fiction e serie tv. Vincenza è appassionata di danza, che ha studiato per circa quindici anni e il suo sogno è quello di diventare una ballerina di successo. Vincenza la single di Temptation Island ha messo in crisi e ha fatto lasciare, almeno per adesso, la coppia formata da Floriana e Federico.