Vincenzo Mollica, chi é? Età, malattia, moglie, dove vive, figlia

Giornalista, autore, conduttore televisivo, Vincenzo Mollica é indiscutibilmente uno dei simboli del giornalismo e della televisione italiana.

Dopo una formazione classica a Locri, Mollica studia ad Urbino, alla facoltà di Giurispudenza. Fin da subito coltiva la sua forte passione per il mondo del cinema e dello spettacolo: ricordiamo tutti i suoi servizi su Walt Disney, Nanni Moretti e Francesco De Gregori, realizzati per il tg1 nel 1980.

Entrato nella redazione del tg1, mostra fin da subito il suo talento: viene incaricato di raggiungere Los Angeles, sempre nel 1980, come inviato speciale per assistere all’assegnazione degli Oscar, l’anno successivo diventa inviato ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, la Mostra del Cinema di Cannes, ed anche il Festival di Sanremo.

Vincenzo Mollica, età, malattia, moglie e figlia

Il protagonista del nostro articolo, nasce a Formigine, in provincia di Modena, il 27 gennaio 1953, quindi ha attualmente 69 anni. Come abbiamo già anticipato, é una delle pietre miliari della redazione del tg1, anche se non può esercitare più la sua professione, a cause del sopraggiungere di problemi di salute.

Nel 2019 Vincenzo Mollica con grande coraggio, ha dichiarato cosa lo stesse affliggendo: a causa di diverse patologie degenerative (uveitee, glaucoma, iridociclite plastica) ha quasi totalmente perso la vista, ha il diabete mellito di tipo 2, ed é affetto dalla malattia di Parkinson.

La RAI ha deciso, però, di posticipare la sua data di pensionamento: inizialmente la data prevista era il 27 gennaio 2020, ma il grande Vincenzo Mollica voleva seguire per la trentanovesima ed ultima volta il festival di Sanremo, come inviato.

La data del pensionamento viene rimandata al 29 febbraio dello stesso anno e non é l’unica sorpresa che riceve: come fosse un ultimo regalo alla sua carriera giornalistica, tutto il Teatro Ariston si é lasciato andare ad una standing ovation in onore di Mollica.

Vincenzo Mollica é famigerato per il suo buonismo critico, l’esaltazione degli intervistati attraverso degli aggettivi superlativi (tanto da far inventare da Aldo Grasso, il sostantivo “mollichismo’, per indicare questi atteggiamenti). Arguzia, sapienza, caparbietà, é solo una manciata delle qualità di Vincenzo Mollica come giornalista, ma sopratutto come critico della vita.

Vincenzo Mollica, moglie e figlia

Dopo il cinema e lo spettacolo, Vincenzo Mollica ha due grandi amori al centro del suo mondo: stiamo parlando della moglie Maria Rosa e la figlia Caterina Mollica. Anche se di loro due non si sa molto, questo a causa dell’estrema riservatezza del giornalista a riguardo, Vincenzo Mollica ha sempre rimarcato l’importanza dell’Unione familiare.

Uniti dal 1977, Maria Rosà e Vincenzo, devono il loro amore a Giorgio Gaber, uno dei più grandi cantautori della storia italiana;

innamorati fin da giovanissimi, Vincenzo ha sempre parlato, nelle varie interviste, dell’importanza della presenza e del sostegno della moglie e della figlia durante i momenti più difficili del suo passato

Nel salotto della regine della TV, Mara Venier, Vincenzo Mollica e la moglie si sono lasciati andare alle confessioni sul loro amore è sui loro traguardi, ed entrambi erano d’accordo su una cosa, il regalo più bello che si sono donati nella vita, é loro figlia, Caterina Mollica.