Vincenzo Montella chi è: età, moglie, dove allena, stipendio, famiglia

Vincitore del Premio Enzo Bearzot nel 2013 , è oggi considerato uno dei più giovani allenatori con più talento. Oggi scopriremo qualcosa in più sulla biografia di Vincenzo Montella.

Esonerato dalla Fiorentina l’8 giugno 2015, è subentrato come allenatore della Sampdoria, il 15 novembre 2015. Più tardi, nel 2016, ha firmato un contratto di 2 anni con il Milan. È stato licenziato come allenatore del Milan il 27 novembre 2017 , solo per diventare l’allenatore del club spagnolo Sevilla FC il 28 dicembre 2017. È stato licenziato da questa posizione il 28 aprile 2018.

La sua ultima stagione è stata trascorsa con i colori della Roma. Si è ritirato dal calcio il 2 luglio 2009. Il 5 giugno 1999 ha giocato il suo debutto con la nazionale italiana contro il Galles. Ha giocato per la nazionale italiana ai Campionati Europei del 2000 e del 2004, nonché ai Mondiali del 2002.

Montella è nato a Pomigliano d’Arco, il 18 giugno 1974 ed è un allenatore di calcio oltre che ex calciatore attaccante. Ha iniziato il suo calcio nelle giovanili dell’Empoli FC. Successivamente ha giocato per Genoa CFC e Sampdoria. È stato un giocatore della Roma dal 1999. Durante la stagione 2000/2001, ha vinto la Serie A con questa squadra. Verso la fine della sua carriera, è stato prestato al

Tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Vincenzo Montella

Ha fatto il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina nell’aprile 2019, solo per essere licenziato dal suo lavoro sei mesi dopo. Dal 1° settembre 2021 lavora come allenatore del neopromosso Adana Demirspor.

Informazione Vincenzo Montella Ora che conosciamo molto meglio l’allenatore italiano, ecco questa sezione della biografia in breve:

Nome Completo: Vincenzo Montella

Soprannome: Aeroplanino

Professione: Allenatore di Calcio Professionista

Peso: 68 Kg

Altezza: 1.72 m

Colore degli occhi: marrone

Colore dei capelli: Marrone scuro

Posizione: Attaccante

Numero di maglia: 9

Debutto professionale: 1990

Data di nascita: 18 giugno 1974

Luogo di nascita: Pomigliano d’Arco, Italia

Segno zodiacale: Gemelli

Vincenzo Montella Primi anni Tra il 1999/00, Montella era alla l’AS Roma. Prima aveva esordito nell’Empoli tra il 1990 e il 1995, poi il Genoa tra il 1995 e il 1996 e la Sampdoria tra il 1996 e il 1999. .

È considerato tra i giocatori più importanti dell’AS Roma nel 2001, insieme a Gabriel Batistuta e Francesco Totti.

A causa di molti infortuni, Montella giocò meno e fu prestato al Fulham in Inghilterra e al suo vecchio club Sampdoria. Anche qui si è infortunato molto, ma è riuscito a segnare alcuni gol importanti.

Sebbene Montella abbia giocato poco nei suoi ultimi anni, è stato un giocatore molto amato dai tifosi della Roma. Nel derby contro la Lazio nel marzo 2002, è stato in grado di segnare quattro gol. La partita si è conclusa con una vittoria per 5-1 per l’AS Roma.

All’età di 35 anni, Montella prese la decisione di smettere di giocare a calcio, anche se il suo contratto aveva ancora un anno di tempo. È rimasto con la Roma, prendendo in carico una delle squadre giovanili. Ora rimanete sintonizzati su questa sezione della biografia di Vincenzo Montella in quanto vogliamo condividere alcune informazioni sulla sua carriera con l’Italia.

Carriera internazionale Ha fatto il suo debutto per l’Italia sotto la guida di Dino Zoff sabato 5 giugno 1999 nelle qualificazioni al Campionato Europeo contro il Galles (4-0). Dopo l’intervallo, Montella è entrato come sostituto dell’attaccante Christian Vieri.

Montella ha partecipato con la nazionale al Campionato Europeo di Calcio 2000, al Campionato Europeo di Calcio 2002 e al Campionato Europeo di Calcio 2004. Per l’Italia, Montella ha giocato 20 volte e ha segnato tre gol.

Diventa allenatore della Fiorentina l’11 giugno 2012, nell’era Della Valle. Ha aperto la stagione con una vittoria per 2-1 sull’Udinese. La stagione è stata molto positiva per la Fiorentina, che ha messo in mostra una delle migliori squadre della Serie A, e ha concluso la stagione al quarto posto con 70 punti.