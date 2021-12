Vini naturali, il nuovo trend del mercato enologico

Il mercato del vino ha conosciuto, specie negli ultimi anni, una notevole evoluzione, merito soprattutto della crescente attenzione verso prodotti ‘alternativi’, ispirati da un approccio più tradizionale alla vinificazione. La maggior propensione dei consumatori verso prodotti ottenuti nel rispetto del territorio e della materia prima, secondo principi quali la sostenibilità e la ‘naturalità’, non rappresenta certo un trend dell’ultima ora nel settore enologico; di contro, da qualche anno a questa parte ha assunto maggior vigore. In altre parole, il pubblico sembra apprezzare sempre più i vini non ‘convenzionali’; tra questi, vi sono i vini naturali: in questo articolo vediamo di cosa si tratta, con quali tecniche vengono prodotti e quali caratteristiche li contraddistinguono.

Definizione di vino naturale

A differenza di quanto accade per i vini biologici, per quelli naturali non esistono protocolli e regolamenti, né a livello nazionale né in ambito comunitario. Non a caso, in un report sulla produzione enologica italiana stilato dall’ISTAT nel 2020, vengono inseriti nel novero dei vini alternativi a quelli definiti “convenzionali”, ossia prodotti secondo tecniche e metodologie ben regolamentate. Nel documento stilato dall’Istituto si legge che “il vino cosiddetto “naturale” è quello prodotto generalmente da quei vignaioli che pur aderendo a tutti i principi dell’agricoltura biologica e di quella biodinamica, non vogliono aderire a regolamenti o certificazioni”.

In altre parole, come si legge nel report, si tratta di vini prodotti secondo una filosofia “concepita perché il prodotto sia ottenuto non utilizzando nessuna delle sostanze ammesse in vinificazione dalle altre metodologie (a parte bassissimi quantitativi di anidride solforosa)”. Di conseguenza, sottolinea la ricerca a cura dell’ISTAT, nei processi di vinificazione dei vini naturali “non sono utilizzati i comuni procedimenti chimico-fisici di cantina per il trattamento dei mosti e dei vini (ammessi per il vino biologico, e alcuni, per il biodinamico)”. Pur trattandosi di una definizione “ufficiosa”, quella sopra riportata descrive efficacemente l’approccio dei vignaioli e dei viticoltori che scelgono la strada del “naturale”. Tra questi figura anche Valentina Passalacqua che, all’insegna del “peaceful living”, utilizza le più note uve pugliesi per produrre un’ampia selezione di vini naturali, disponibili anche online negli e-commerce specializzati come GreenWine.

Come vengono prodotti

Com’è facile intuire, i vini naturali sono prodotti attraverso metodi affini a quelli delle più antiche tradizioni enologiche. A partire dal rispetto per la biodiversità che caratterizza il territorio e il vitigno, i vignaioli che abbracciano questo tipo di approccio rinunciano all’impiego di formulazioni chimiche di sintesi sia per la coltivazione della vigna che delle uve. In altre parole, non impiegano fertilizzanti artificiali né pesticidi. Lo stesso vale per le lavorazioni in cantine: le uve e i mosti vengono trattati in maniera ‘artigianale’, ossia senza additivi chimici che migliorano la stabilità del prodotto finale o ne favoriscono la fermentazione. Anche i processi meccanici, come già accennato, sono esclusi dalla vinificazione secondo il metodo naturale, in particolare per quanto riguarda la filtrazione e, più in generale, l’eliminazione delle impurità.

Come sono i vini naturali

Le caratteristiche di un vino naturale variano, notevolmente, in base al luogo di produzione, alle uve utilizzate e molti altri fattori. In generale, si tratta di vini dalla forte personalità, con una struttura ben riconoscibile che esprime le prerogative tipiche del territorio di origine. Le caratteristiche organolettiche possono abbracciare note vegetali, fruttate e aromatiche, completate da una salinità e una mineralità altamente variabile. Dal punto di vista fisico, i vini naturali possono presentare una colorazione più o meno trasparente, generalmente lontana dall’aspetto tradizionale dei vini prodotti con metodi convenzionali, sia industriali che semiartigianale. Questa prerogativa – così come una stabilità leggermente inferiore – deriva principalmente dai residui che possono depositarsi nella bottiglia, sul fondo o sul tappo, che non vengono rimossi artificialmente.