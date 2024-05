Viola come il mare, anticipazioni: quando va in onda il finale di stagione?

Fino a quando andrà in onda la fiction Viola come il mare? La seconda stagione di successo sta riscuotendo successo. Ecco la data della puntata conclusiva.

Da diverse settimane è tornata in onda con una nuova stagione, Viola come il mare, la fiction di Canale Cinque con Francesca Chillemi e Can Yaman, dopo il successo della prima serie, anche questo secondo ciclo di episodi si sta rivelando molto amato dal pubblico a casa che non si perde nemmeno un appuntamento.

Diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, è ispirata al romanzo “Conosci l’estate?” della scrittrice Simona Tanzini e oltre che in chiaro su Canale Cinque, è visibile anche sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

Ma la vera domanda che tutti i fan più curiosi non possono fare a meno di porsi è la seguente: fino a quando la vedremo in onda, è già stata decisa la data di uscita dell’ultimo episodio. Scopriamo qualche cosa in più.

Viola come il mare, ecco i prossimi appuntamenti con la fiction Mediaset

La trama della seconda stagione ricomincia proprio da dove si era interrotta. Lo scenario è sempre quello di Palermo, al centro della storia Viola ancora molto delusa dal comportamento di Francesco con un dubbio che da tempo circola: i due sono davvero fratellastri. Nel frattempo le cose sono cambiante anche dal punto di vista lavorativo.

Viola trova una nuova redazione rinnovata e anche dei nuovi casi che non aspettano altro che essere risolti. Come se non bastasse in città arriva in città la madre di Francesco: la persona giusta, forse, per fare chiarezza sul vero padre di Demir. Ma un incidente complica ulteriormente una situazione già intricata. Insomma una trama davvero fitta di eventi che non aspettano altro che essere dipanati.

Ma fino a quando la fiction terrà compagnia a pubblico a casa, quando verrà trasmessa la puntata finale. Ecco tutti i prossimi appuntamenti:

– Terza puntata – Quinto e sesto episodio: 17 maggio 2024

– Quarta puntata – Settimo e ottavo episodio: 24 maggio 2024

– Quinta puntata – Nono e decimo episodio: 31 maggio 2024

– Sesta puntata – Undicesimo e dodicesimo episodio: 7 giugno 2024