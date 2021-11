Virgil Abloh Louis Vuitton: chi era, malattia, morte, moglie, figli

Virgil Abloh, classe 1980, è stato un designer e imprenditore statunitense, noto per il suo ruolo di direttore artistico della famosa casa di moda Louis Vuitton dal 2018. Abloh è stato anche l’amministratore delegato di Off-White, azienda d’abbigliamento di lusso italiana con sede a Milano. Abloh è morto a causa di un angiosarcoma, rarissimo tumore al cuore diagnosticato nel 2019, lo scorso 28 novembre. Il designer Louis Vuitton aveva solo 41 anni.Virgil Abloh, con la sua morte, lascia la moglie, Shannon Abloh e i suoi figli, Lowe e Grey.

Nome: Virgil

Cognome: Abloh

Data di nascita: 30 settembre 1980

Luogo di nascita: Rockford

Età: 41 anni

Luogo del decesso: Los Angeles

Data del decesso: 28 novembre 2021

Professione: designer e imprenditore statunitense

Partner: Shannon Abloh

Figli: Lowe e Grey

Virgil Abloh chi era, vita privata

Virgil Abloh nasce il 30 settembre del 1980 a Chicago, in una famiglia di origini ghanesi. Studia presso l’università del Wisconsin, si laurea in ingegneria civile, dove conosce il futuro collega e amico Kanye West, conosciuto grazie ad uno stage presso Fendi nel 2009. Termina la sua istruzione con un master in architettura all’Illinois Institute of Technology.

Virgil Abloh carriera

Virgil Abloh è stato il primo americano di origine africana ad essere direttore artistico in una casa di moda di lusso francese. Per la rivista Time è stato una delle 100 persone più influenti al mondo nel 2018. Abloh è stato un designer e imprenditore statunitense, noto per il suo ruolo di direttore artistico della famosa casa di moda Louis Vuitton dal 2018. Abloh è stato anche l’amministratore delegato di Off-White, azienda d’abbigliamento di lusso italiana con sede a Milano.

Virgil Abloh morte

Virgil Abloh muore a Los Angeles il 28 novembre 2021 a causa di un angiosarcoma, una forma di cancro, che gli era stata diagnosticato nel 2019. Morto alla prematura età di 41 anni, l’annuncio è stato dato dalle pagine social di Off-White e Louis Vuitton, nonché dal profilo personale del designer stesso.