Vittoria Schisano, chi è? Fidanzato, Instagram, Capri, Donato, “belve”

Biografia

Vittoria Schisano è nata l’11 Novembre del 1983 a Pomigliano D’Arco ed è del segno zodiacale dello Scorpione. E’ un’attrice transessuale italiana e, il suo nome di nascita, è Giuseppe Schisano.

All’età di 15 anni si trasferisce nella capitale per studiare recitazione, iscrivendosi all’ Accademia di Arte Drammatica. Fin dai piccolo Giuseppe è costretta a fare i conti con ciò che vuole davvero essere nella vita, ovvero una donna, pur essendo nata nel corpo di un uomo. Una presa di coscienza la sua, estremamete forte e matura, tanto da portarla (nel 2011) a scegliere la strada del percorso di transizione per diventare donna.

La strada è lunga e difficile e dopo essersi sottoposta ad un quantitativo non noto di interventi chirurgici, nel 2013, in una clinica di Barcellona. porta a compimento il percorso per diventare donna, sottoponendosi ad un delicatissimo intervento di vaginoplastica e prende il nome di Vittoria Schisano.



Carriera

Il talento di Vittoria Schisano non ha tardato ad emergere, soprattutto in ambito teatrale, il suo primo vero palcoscenico nel mondo dei Vip. Il suo esordio in tv è arrivato circa 15 anni fa, con la partecipazione all serie TV “Mio Figio” accanto a Lando Buzzanca e Caterina Vertova. Qualche anno dopo recita in “Io e Mio Figlio – nuove storie per il commissario Vivaldi”, in cui interpreta la parte di Damien. L’anno prima viene premiato come miglior attore esordiente, mentre la partecipazione quest’ultima serie TV premiato come “Attore rivelazione” in Campidoglio”.

Nel 2011 recita in “Al di la del lago” insieme a Roberto Farnesi. L’anno seguente debutta al cinema ne l film di Giulio Manfredonia in “Tutto tutto niente niente”

Il 2016 (dopo aver completato il percorso per diventare donna) la fa diventare la prima modella transgender a posare per la rivista Playboy. Nel 2017 esce il uo primo libro biografico dal titolo “La vittoria che nessuno conosce” in cui racconta la storia della sua vita, relativa alla sua tranizione. Da diverso tempo è parte del cast della Fiction Rai “Un Posto Al Sole”.

Fidanzato



Vittoria Schisano è stata fidanzata in passato Fabrizio Vannuccio. Una relazione apparentemente tanto seria da far pensare e parlare perfino di matrimonio. Eppure, neppure qualche mese dopo, ospite da Barbara D’Urso, non solo ha smentito il rumor, ma ha anche dichiarato che la loro storia fosse finita.

Ad oggi Vittoria è fidanzata con Donato. di lui sappiamo che è un imprenditore, che i due fidanzati si sarebbero conosciti durante la presentazione del libro della Schisano e che si amano senza pregidizio di nessun tipo.

La stessa Vittoria ha inoltre dichiarato alla stampa che è stato grazie a lui che è riuscita a mettersi alle spalle momenti molto dolorosi della sua vita. Uno su tutti quello raccontato a “Belve”, il programma condotto dalla Fagnini, durante il quale ha raccontato delle violenze sessuali subite quando era ancora un uomo.

Instagram

Vittoria Schisano è su Instagram con 71,7 milioni di Follower. Il suo profilo è pieno di sue foto che la ritaggono in diversi momenti di vita. Nelle storie in evidenza troviamo i suoi viaggi, info sul suo libro e i momenti più importanti della sua partecipazione, nel 2020, a Ballando con le stelle.