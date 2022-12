Vivienne Westwood, chi è? Punk, moda, vita privata, età, morte

Vivienne Westwood ha scritto una bella fetta di storia della moda. Considerata una vera e propria queen dello stile punk, è venuta a mancare nella giornata di giovedì 29 dicembre. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Vivienne Westwood, età e morte

La notizia della dipartita di Vivienne Westwood è stata data attraverso i social. Classe 1941, la regina della moda era originaria del Tintwistle. Nome originario Vivienne Isabel Swire, era coniugata Westwood.

Si è spenta presso la sua abitazione giovedì 29 dicembre 2022 ad 81 anni. Era malata da tempo ma non aveva mai voluto parlare della sua malattia, anzi. Aveva continuato a condurre una vita dedita alla moda. La sua intenzione era da sempre quella di innovare e cambiare il mondo. Ricordiamo che in 60 anni ha espresso nella sua forma d’arte quella che per lei era la condizione di moda e di bellezza.

La moda punk

Nonostante fosse nata e cresciuta in un piccolo villaggio, Tintwistle appunto, originario del Derbyshire, in Inghilterra, la sua è stata una vita in avanguardia. Dopo che i suoi genitori, Gordon e Dora Swire, avevano deciso di trasferirsi nella grande città di Londra, Vivienne coglie la palla al balzo per coltivare la sua passione, iscrivendo al corso di studio in oreficeria e moda presso la Harrow School of Art. Sebbene utile per le sue intenzioni, ben presto la giovane pioniera della moda decide di lasciare gli studi e cercarsi un lavoro: diventa docente e nel mentre si dedica alla creazione di gioielli, che poi vendeva sulle bancarelle di Portobello Road. Su apre così un mondo di conoscenze che le permettono di tramutarsi in una affermata stilista. Con i suoi soldi riesce ad aprire un suo negozio e a vendere le sue collezioni. Abbigliamento ovviamente rivoluzionario, che rimarcava la moda punk di cui lei è stata regina indiscussa.

La vita privata, marito e figli

Agli inizi degli anni 60, Vivienne sposato Derek Westwood da cui prende il cognome. Si disegna e cuce da sola il suo abito da sposa. Dal loro amore nasce un bambino Benjamin. Tuttavia qualche anno dopo intraprende una relazione clandestina con Malcolm McLaren, dal quale, dopo aver lasciato suo marito, ha il suo secondo figlio, Joseph, nel 1967.

Posto fine all’amore anche con Malcolm, nel 1992 sposa Andreas Kronthaler un suo studente austriaco. Insieme collaborano anche dal punto di vista lavorativo e sono rimasti insieme fino all’ultimo respiro della stilista. I due hanno collaborato insieme su tantissime cose, coniugando i loro due punti di vista sulla moda e la sua necessità di evolversi step by step. Anche per portare in auge la moda punk, i due sono rimasti insieme.

Sebbene pioniera di questo genere che oggi piace molto ai giovani, Vivienne ultimamente amava definirsi taoista, come racconta suo marito Andreas. Eppure del Tao non c’era nulla nelle sue creazioni. Solo che Vivianne era alla ricerca disperata del suo senso del sapere e dell’identità. Con il suo carattere, oltre che con il suo talento scrive un pezzo di storia della moda internazionale, che non tramonterà mai proprio per la sua ragion d’essere.