Vlahovic stipendio: quanto guadagna? Alla Juve, al mese, lordi

Il gol decisivo nel derby di sabato 15 ottobre contro il Torino ha parzialmente scacciato le polemiche sulla sua Juventus e sul suo bomber serbo classe 2000, Dusan Vlahovic. Le critiche erano legate soprattutto all’ingaggio importante che il club di Andrea Agnelli versa all’attaccante acquistato ad inizio anno dalla Fiorentina e che, nelle intenzioni dei tifosi e dei dirigenti, avrebbe dovuto sostituire Cristiano Ronaldo.

Andiamo a vedere quanto guadagna Dusan Vlahovic e quale è stata la sua progressione economica nel passaggio dai viola alla Vecchia Signora. Nel gennaio 2022 la Juventus si convince a fare il grande passo e acquista dalla Fiorentina quello che era stato l’attaccante principe della prima parte di stagione.

Da agosto a dicembre 2021 il serbo aveva realizzato, infatti, ben 17 reti con la casacca gigliata, ma si avvicinava la scadenza di contratto. In mancanza di rinnovo, il club di Rocco Commisso rischiava di perdere l’attaccante senza contropartita economica e così il patron italoamericano si è convinto a cedere il calciatore ai rivali. Come ingaggi Fiorentina non riesce a garantire più di una certa somma.

La cifra riconosciuta dalla Juventus ai viola peraltro non è stata certo a prezzo di saldo: ben 70 milioni ci sono voluti per portare il serbo dall’Artemio Franchi all’Allianz Stadium di Torino. Per la Fiorentina è stata una plusvalenza senza precedenti visto che nel 2018 fu pagato appena 2 milioni di euro.

Stipendi Fiorentina e Juventus: il confronto

Stipendi giocatori Fiorentina in rapporto alla Juve – Al momento della firma dell’ingaggio Vlahovic è riuscito, inoltre, quasi a decuplicare il suo ingaggio. Alla Fiorentina il centravanti venuto dai Balcani guadagnava 800mila euro netti all’anno, forte di un contratto firmato da giovane promessa. Alla Juventus ha firmato un accordo per 7 milioni di euro netti all’anno fino al 2026. Il quadriennale siglato con i bianconeri lo pose tra i tre più pagati della rosa insieme a De Ligt e Dybala: ora che i due si sono accasati rispettivamente a Bayern Monaco e Roma, è proprio il 22enne centravanti il giocatore della Juventus più pagato, insieme al francese Rabiot.

Oltre all’ingaggio Vlahovic può raggiungere nel corso dei quattro anni e mezzo dell’accordo fino a 10 milioni di bonus. La stessa Juventus confermò in una nota i 70 milioni di costo del cartellino, pagabili in tre anni, oltre ad 11 milioni e mezzo di oneri accessori e contributo di solidarietà. Il contratto di Vlahovic da 7 milioni all’anno scadrà il 30 giugno 2026.

Stipendio Vlahovic al giorno

Tenendo conto delle tasse italiane, Vlahovic guadagna a lordo di fatto 12,95 milioni di euro a stagione. Se vogliamo addentrarci nel giochino delle cifre fa esattamente un milione di euro al mese, quasi 250mila a settimana. Ogni giorno dell’anno, che segni o meno, Vlahovic porta a casa 48mila euro dalla Juventus.

Cifre iperboliche, ma il panorama in cui va inserito è quello dei centravanti più forti al mondo, come avrà modo di dimostrare nei prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar dal 13 novembre e nei quali Vlahovic sarà il centravanti titolare della Serbia. Nella sua Nazione, il centravanti si è fatto valere soprattutto con la maglia dei bianconeri del Partizan Belgrado, coi quali ha giocato in prima squadra dal febbraio 2016 al giugno 2017, quando venne prelevato dalla Fiorentina. Prima giocò per due anni nel settore giovanile del Partizan che lo prese dalla scuola calcio Altina Zemun.

Continua a leggere su Grigliando