Voglio andare a vivere in campagna, testo e significato della canzone di Toto Cutugno

La morte di Toto Cutugno ci porta a rispolverare uno dei suoi brani più importanti e famosi, cioè Vado a vivere in campagna portato al Festival di Sanremo del 1995 e di grande successo non solo a livello nazionale. Intanto ecco il testo della canzone:

Voglio andare a vivere in campagna, ah ha

Voglio la rugiada che mi bagna, ah ah

Ma vivo qui città

e non mi piace più

In questo traffico bestiale

La solitudine ti assale e ti butta giù

Che bella la mia gioventù

Voglio ritornare alla campana, ah ah

Voglio zappar la terra e fare la legna, ah ah

Ma vivo qui città

che fredda ‘sta tribù

Non si può più comunicare

Qui non si può più respirare

il cielo non è più blu

E io non mi diverto più

Al mio paese si balla, si balla, si balla

In questa notte un po’ gitana di luna piena

Al mio paese c’è festa che festa che festa

Tutti in piazza ed affacciati alla finestra

è un sogno e niente più

Che bella la mia gioventù

Io che sono nato in campagna, ha ah

Ricordo nonno Silvio e la vendemmia, ah ah

Ma vivo qui in città

dove sei nata tu

Fra la nevrosi generale

La confusioni che ti assale ti butta giù

E io non mi diverto più

Al mio paese si balla, si balla, si balla

In questa notte un po’ ruffiana di luna piena

Al mio paese c’è festa, che festa, che festa

Tutti in piazza ed affacciati alla finestra

Rivoglio il mio paese, la chiesa, le case

E la maestra che coltivale sue rose

Rivoglio il mio paese, la vecchia corriera

Che risaliva lenta sbuffando a tarda sera

Ma è solo un sogno e niente più

Che bella la mia gioventù

Al mio paese si balla, si balla, si balla

Dalla notte fino all’alba con la luna piena

Rivoglio il mio paese, quella gente che respira amore

E quello stagno che per noi bambini sembrava il mare

Al mio paese c’è festa, che festa, che grande festa

I vestiti per bene e un po’ fuori di testa

Rivoglio il mio paese, la giostra il barbiere

E il dottore di tutti, il prete e il carabiniere

Ma è solo un sogno e niente più

Che bella la mia gioventù

Voglio andare vivere in campagna, significato

La canzone Voglio andare a vivere in campagna di Toto Cutugno viene considerato un vero e proprio Inno bucolico. Nonostante la sua bellezza non fu capita all’epoca al Festival arrivando addirittura al diciassettesimo posto per essere rivalutata successivamente. Si tratta di una canzone scritta con grande intensità e che racconta la voglia dell’uomo di ricongiungersi con la natura.