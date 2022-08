Volo libero in deltaplano: gli azzurri riconfermano la loro forza

Dopo tanti anni, più di dieci, il team azzurro di volo libero in deltaplano si conferma con la forza e la bellezza di questo titolo. La squadra ha consolidato la propria coerenza e vivacità nell’affrontare l’ennesima prova in uno sport tanto sublime ed affascinante, tenutasi nei cieli del Monte Cucco. Durante la gara a tentare di superare gli italiani ci ha provato il britannico Grant Crossingham e anche il ciociaro Marco Laurenzi, arrivando ad occupare il secondo posto prima di essere scalato verso il decimo posto. Altri si sono dimostrati validi avversari: Filippo Oppici di Parma e Lorenzo De Grandis di Caronno Varesino, sono arrivati rispettivamente al sesto e settimo posto.

Il titolo individuale se lo è aggiudicato Alessandro Ploner di San Cassiano, già campione del mondo per ben cinque volte. Il collega Christian Ciech del trentino e trapiantato nel varesotto si è piazzato al terzo posto. All’evento hanno partecipato 22 nazioni per un totale di 93 piloti che hanno affrontato dei percorsi di 91 e 201 km, spaziando nei cieli delle splendide Marche e dell’Umbria. Uno sport da super eroi, ma molto pericoloso. L’avvenenza dei cieli, delle montagne, dei meravigliosi paesaggi, non fa che entusiasmare di più i vari concorrenti. E nella tradizione italiana c’è una certa maestria che si riconferma preziosa sia nello stile che nell’energia spesa per riconquistare il podio nei primi posti.

L’organizzazione di questa eccellente gara di volo libero in deltaplano, rivelatasi un vero successo sotto ogni punto di vista e in grado di affascinare ogni età, è stata affidata al Volo Libero Monte Cucco e all’Aero Club Lega Piloti. Il tutto sotto l’egida della FAI, Fédération Aéronautique Internationale, e dell’Aero Club d’Italia. Una gara che ha appassionato grandi e piccini, con una certa concentrazione verso gli aspetti del meteo e del vento, vero protagonista di tutta l’organizzazione.