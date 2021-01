Voto di fiducia: per Conte sono i numeri che contano

Sono state giornate sfidanti per il nostro Premier Giuseppe Conte. Infatti, queste ore lo vedono impegnato nello scrivere il discorso con cui chiederà il voto di fiducia in Camera e Senato.

L’appuntamento è per domani alle 12:00 a Montecitorio per le “comunicazioni sulla situazione politica in atto”.

Da indiscrezioni sappiamo solo che durante il discorso del Premier non ci sarà nessuna nota polemica da parte sua, ma si concentrerà sul dramma dell’emergenza sanitaria e sulla grande prova data dagli italiani in questo anno, sulla crisi economica e sulla responsabilità che sente di dare risposte immediate agli italiani, del piano vaccini – che vede per una volta l’Italia prima della classe e non fanalino di coda, dei ristori e del sostegno alle categorie più colpite dalla pandemia.

Intanto Renzi dalla sua dice: “Il mio obiettivo non è mai stato cacciare Conte ma non voteremo la fiducia”.





