Walter Rodinò, chi è? Ultime notizie, instagram, Anna Falchi

Cerchiamo di far chiarezza su chi sia Walter Rodinò. L’uomo che ha conquistato la bellissima Anna Falchi dopo la breve separazione dall’ex.

Walter Rodinò è un imprenditore romano che è diventato “famoso” durante questa estate. Infatti è stato avvistato assieme alla bellissima attrice Anna Falchi, con cui si scambiavano gesti molto affettuosi. Calorosi abbracci e appassionati baci. I due sono stati paparazzi e le loro foto su Instagram, ormai, sono note a tutti. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più sull’uomo che ha fatto perdere la testa alla bella Anna.

Le ultime notizie sull’imprenditore

Walter Rodinò è nato a Roma il 10 agosto del 1972. L’uomo si sarebbe laureato presso la facoltà di giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. Nonostante il titolo di studio, dopo aver dedicato molti anni della sua vita al raggiungimento della qualifica, nel tempo ha trovato occupazione presso molte grandi aziende per quanto riguarda il settore del marketing e della comunicazione.

La vita privata

Nonostante sia divenuto un personaggio conosciuto, di lui non sappiamo granché. Non ci sono molte notizie che rivelano qualcosa in più sulla sua vita privata. L’unica certezza e che ha una figlia, avuta da una precedente relazione. Purtroppo non conosciamo ad oggi il nome della sua ex compagna. Ma ciò che possiamo dare per scontato è proprio il rapporto che Walter Rodinò ha con l’attrice Anna Falchi.

Walter e Anna Falchi, la coppia felice

Come abbiamo detto precedentemente, Walter Rodinò ha rapito il cuore della meravigliosa Anna Falchi. A noi tutti e noto che la showgirl era coinvolta sentimentalmente con un esponente politico del partito Forza Italia: Andrea Ruggieri.

Anna Falchi decide di non nascondersi più dopo la separazione dall’ex e si mostra innamorata e felice insieme a Walter. I due sono stati fotografati dai reporter di Chi, mentre erano a cena in un noto ristorante di Roma. Lo scoop ha immediatamente fatto il giro del web.

La vita di Anna è stata sempre incentrata sull’amore e sulla carriera. Di fatti è nota per molte collaborazioni cinematografiche di rilievo, per la sua carriera di modella oltre che alle sue relazioni amorose. Anna Falchi ha avuto una figlia Alyssa dalla sua prima relazione importante con Denny Montesi, noto imprenditore. E in seguito come sappiamo ha frequentato Andrea Ruggieri.

Curiosità sulla coppia

Purtroppo non ci sono molte notizie a riguardo sulla nuova coppia avvistata proprio in questa estate 2022. Ma ci sono alcune notizie che metterebbero in risalto la loro affinità di coppia. Entrambi sono coetanei, amano viaggiare e gli animali. Lui infatti ha un cagnolino di piccola taglia che spesso è l’oggetto dei suoi scatti sul suo profilo Instagram. Walter è un amatore dello sport e della lettura. Adora la buona cucina e le passeggiate all’aria aperta, soprattutto in bici.

E voi cosa ne pensare della love story, appena nata fra Anna Falchi e Walter Rodinò? Ci saranno sviluppi interessanti? Dureranno? Soltanto il tempo potrà rispondere a queste domande. Staremo a vedere come la loro relazione andrà avanti e senza ombra di dubbio vi terremo costantemente aggiornati.