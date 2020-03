Wanda Nara a Parigi tra brindisi e topless manda in tilt i fan

By

Posa per una foto social con sopra solamente un paio di jeans ben aderenti, senza alcuna maglia e con il seno completamente nudo in parte nascosto dalla posa. La bellissima Wanda Nara non si smentisce mai e sui social dove è seguitissima prosegue nella sua provocazione ai fan regalano un topless da urlo. Nel frattempo nelle storie condivide attimi della sua vita privata, fatte di feste e brindisi con le amiche più care.

Su Instagram non rinuncia a foto bollenti e sensuali che le assicurano consensi e complimenti, ma anche una marea di critiche. C’è chi la accusa di essere eccessivamente hot e la invita a ricordarsi di essere moglie e mamma. Lei non se ne cura e neanche risponde, va dritta per la sua strada continuando nella condivisione di foto hot della sua vita da sogno che tutti vorrebbero.

loading...

Commenti

commenti