Wanda Nara: chi è, carriera, figli, tradimento Icardi

Wanda Nara Colosimo, conosciuta come Wanda Nara, è una showgirl di 34 anni, diventata famosa dopo la sua relazione con Mauro Icardi, famoso calciatore di origini argentine, giocare dell’Inter, diventando la sua procuratrice sportiva. Un incarico che l’ha consacrata come la reginetta del calciomercato argentino e che le ha fatto guadagnare lo status quo di amano del lusso e della trasgressione. Wanda ha cinque figli, Valentino, Benedicto e Costantino, avuto dal suo primo marito, Maxi Lopez, calciatore della Sampdoria, sposato nel 2008. A questi, si aggiungono Francesca e Isabella, avuto dal suo secondo marito, Mauro Icardi, sposato nel 2014. In questi ultimi giorni sta facendo molto scalpore la notizia di una loro separazione, a causa di un presunto tradimento di lui con la cantante Eugenia La China Suarez. La reginetta del calciomercato ha commentato l’accaduto con un post su instagram.

Wanda Nara chi è, biografia, data di nascita

Wanda Nara è nata a Buenos Aires, in Argentina, il 10 dicembre 1986. Ha, dunque, 36 anni. Sorella della famosa conduttrice e presentatrice televisiva argentina, Zaira Nara, Wanda è diventata nota per i suoi matrimoni e per il suo ruolo di procuratrice sportiva. Wanda è un’attrice, showgirl e procuratrice sportiva argentina, attiva principalmente in Italia.

Wanda Nara matrimoni e figli

Wanda Nara è stata sposata, dal 2008 al 2013, con l’attaccante Maxi Lopez, dal quale ha avuto suoi primi tre figli, Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). Wanda arriva in Italia per amore, seguendo suo marito a Catania. Sembrerebbe sia stato proprio lui a presentarlo a Mauro Icardi, che all’epoca giocava nella Sampdoria, e tra i due sembra ci sia stato un colpo di fulmine. Dopo aver divorziato in fretta e furia da Maxi Lopez, nel 2014, Wanda sposa Icardi. Dalla loro unione sono nate Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).

Wanda Nara lavoro

Wanda, dopo un discreto successo in Argentina, come showgirl, nel 2011 si è trasferita in Italia con il suo primo marito Maxi López, quando quest’ultimo si è trasferito nella squadra di calcio del Catania. Nel 2014 sposa Mauro Icardi, suo attuale marito, di cui Wanda è anche procuratrice sportiva, curandone gli interessi economici. Nel 2017 ha pubblicato per Mondadori Electa, il suo primo libro dal titolo Campione in campo e nella vita, scritto con Paolo Fontanesi. Nel 2018 ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini.

Wanda Nara tradimento

In questi ultimi giorni sta facendo molto scalpore la notizia di una loro separazione, a causa di un presunto tradimento di lui con la cantante Eugenia La China Suarez. La reginetta del calciomercato ha commentato l’accaduto con un post su instagram.