Wanda Nara e il Grande Fratello in casa propria: “Ho 43 telecamere per controllare al meglio miei figli”

In ogni modo riesce sempre a stuzzicare i moltissimi fan che la seguono, ovviamente senza abbandonare i figli che ama più di ogni altra cosa al mondo. Posa sensuale più che mai sul social, ma nella vita dei suoi piccoli è sempre presente. Wanda Nara tanto per rimanere al centro dell’attenzione da qualche ora ha pubblicato uno scatto hot con tanto di scollatura super profonda e una tavoletta di cioccolato sulle labbra rivelando di essere una maniaca a tutti gli effetti del controllo.

A Tv Sorrisi e canzoni Wanda ha rivelato di avere in casa in totale più o meno 43 telecamere per poter vedere cosa fanno i suoi 5 figli – Valentino, 10 anni, Costantino, 9 e Benedicto, 7, avuti da Maxi Lopex, e le femmine Francesca, 4, e Isabella, 3, avute da Icardi – quando lei non è presente.

