Wanda Nara e il Grande Fratello Vip, replica alle pesanti critiche ricevute: «Mi sveglio alle quattro per lavorare»

Durante il Grande Fratello Vip, dove occupa la sedia dell’opinionista, Wanda Nara è stata pesantemente criticata perchè ha affermato di dover lavorare per tenere i figli e naturalmente quanto detto, data anche la remunerativa professione del marito calciatore Mauro Icardi, ha scatenato un vero e proprio caos. La showgirl argentina risponde evidenziando di essere una donna con tanti impegni a livello di lavoro, tanto da svegliarsi anche alle 4 del mattino per quanti ne ha.

L’educazione dei figli è al primo posto su tutto: Io sono convinta che si insegni tutto con l’esempio e nulla con le parole – ha rivelato Wanda in una recente intervista ai colleghi del settimanale“Chi”, in edicola da ieri mercoledì 19 febbraio – “Il mio desiderio è che i miei figli abbiano una carriera, un lavoro, un’indipendenza. Da grandi dovranno rispettare il denaro e per farlo devono sapere quanto costa averlo”.

In conclusione un accenno ai suoi impegni professionali: “È vero, sono sposata da sette anni con Mauro, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni… Ma io mi sveglio anche alle quattro della mattina per una campagna pubblicitaria. E Mauro mi mi dice sempre: “Non ci credo”. A me, a fronte di tutto quello che è successo nella vita, viene difficile dire di no a una proposta di lavoro, ho vissuto altri anni e altri tempi”.

