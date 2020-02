Wanda Nara e l’incubo Coronavirus, per sicurezza mascherina in aeroporto a Fiumicino destinazione Parigi: «Me l’hanno regalata»

Continua senza sosta l’incubo Coronavirus che va a coinvolgere anche la bellissima e simpaticissima showgirl argentina Wanda Nara. Nelle recenti storie pubblicate sul social Instagram dove è seguitissima si è ripresa mentre indossa una maschera di protezione all’aeroporto di Fiumicino aspettando di partire con destinazione Parigi e arrivare dai suoi figli e marito.

“Non sono riuscita a comprarla perché erano tutte esaurite in giro – ha voluto spiegare Wanda Nara, opinionista al Grande Fratello Vip 2020 – Una venditrice dell’aeroporto mi ha detto che viaggio molto e che ne ho bisogno e me ne ha regalata una”.

loading...

Wanda Nara non è la primissima vip che si fa immortalare in uno scatto sui social con tanto di maschera per evitare il virus. Sono tante le star televisive che di recente hanno fatto sapere ai loro fan di averne il terrore ed è per questo che girano con la mascherina.

Commenti

commenti