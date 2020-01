Wanda Nara si fa truccare anche il lato B: fan in estasi

Wanda Nara sa come far parlare di se’. Per la diretta del Grande Fratello Vip la moglie e procuratrice di Icardi non lascia niente al caso. La bellissima showgirl non trascura neanche il suo lato B e, in perizoma e reggiseno di fronte allo specchio, lascia che il suo assistente personale le metta del fondotinta anche sul posteriore.

Di fronte allo specchio ride e si mette bella in posa, sposta il bordo delle mutande per favorire l’operazione. Si riprende e condivide ogni passaggio sul social dove è seguitissima, lasciando i fan in estasi di fronte ad un backstage a dir poco hot.

Wanda tiene molto alla sua bellezza e in particolar modo alla sua prima esperienza da opinionista al Grande Fratello dove con il suo modo di vestire, il suo prosperoso decolletè e non solo fa rimanere tutti a bocca aperta.

