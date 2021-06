Web Agency: cos’è e come aprirne una

Nella società odierna, in cui internet riveste un ruolo sempre più importante per la comunicazione, si sente spesso parlare di marketing e pubblicità digitale. Negli ultimi anni queste tematiche si sono sempre più evolute, a tal punto che moltissime aziende hanno deciso di sfruttare queste occasioni per incrementare il loro fatturato. Per approfittare di tutte le opportunità che il mondo del web offre, le aziende si avvalgono di un supporto esterno che le guidi, cioè le Web Agency.

Cos’è una Web Agency

Una Web Agency (o agenzia digitale) è una struttura aziendale composta da diverse figure professionali che hanno lo scopo di fornire servizi digitali ad imprese grandi, medie e piccole per dar vita, o incrementare, il business online. Ogni professionista che lavora in una Web Agency è specializzato in un campo del digital marketing e usa le competenze necessarie affinché il cliente sia presente nel miglior modo possibile su internet.

Una Web Agency che si occupa, ad esempio, della realizzazione siti web Milano , è rivolta a tutte quelle aziende locali (ma, proprio perché si parla di digitale, in questo settore non esistono confini e spesso si hanno clienti in tutto il mondo) che desiderano avere un sito personalizzato che possa rendere la propria immagine efficace sul web. Un altro servizio essenziale per ricevere traffico sul proprio sito e che una Web Agency offre è l’ottimizzazione SEO, utile per selezionare i contenuti adatti allo scopo di posizionare il sito più in alto possibile nei risultati delle ricerche su internet.

Oltre a questi, ci sono anche altri servizi che una Web Agency propone:

Web Design per curare l’aspetto grafico e strutturale del sito;

Web Marketing per ricercare attraverso tecniche e strumenti la miglior strategia per far crescere l’azienda;

Copywriting per redigere testi interessanti e che implicano un’azione da parte dei clienti; Social Media Marketing per la gestione dei social e per rendere visibile l’azienda su di essi.

A tutti i servizi citati, se ne possono aggiungere ancora altri, in base all’obiettivo che il cliente vuole raggiungere. Il mercato delle Web Agency si compone di due tipologie di agenzie. Ci sono le quelle che si occupano soltanto della realizzazione di infrastrutture tecnologiche cioè siti web, applicazioni, blog, e-commerce e tutto ciò che serve all’azienda per essere presente su internet. E poi ci sono le Web Agency che invece si occupano in particolar modo della comunicazione e del marketing per aiutare le aziende ad essere visibili e a creare un rapporto con i clienti. In entrambi i casi si possono trovare Web Agency specializzate solo in alcune aree del digital e quelle che al contrario curano tutti gli aspetti di una strategia digitale.

Come aprire una Web Agency

La costante crescita di internet è un’opportunità da cogliere al volo, ecco perché molti vogliono aprire una propria Web Agency. Come tutte le attività imprenditoriali, anche tuffarsi nel mondo del web richiede impegno, tempo e una profonda conoscenza dell’argomento. Un obiettivo che il nuovo imprenditore potrebbe porsi, è quello di migliorare il più possibile le proprie competenze personali affidandosi ad un percorso formativo in grado di porre basi solide su cui fare affidamento per avere successo, oppure potrebbe prima fare esperienza in un’agenzia ben avviata per fare pratica. Dopodiché, il primo passo da fare è la stesura del business plan che serve per descrivere il progetto, analizzando i costi iniziali e le entrate, studiando il mercato e come poter raggiungere i potenziali clienti, per poi individuare i passi burocratici da effettuare, magari facendosi aiutare da un commercialista. In secondo luogo, bisogna avere una buona strategia commerciale che permette di ottenere dei nuovi clienti, ad esempio attraverso l’ottimizzazione SEO sui motori di ricerca, il passaparola e le collaborazioni con altre agenzie. Infine, in base ai servizi che la Web Agency vuole offrire, bisogna cercare le figure professionali che si occuperanno di gestire al meglio la loro area di competenza. La quantità di esperti da assumere dipende dal tipo di agenzia su cui si vuole investire.