Welsh Corgi: pembroke, cuccioli, prezzo, allevamento, carattere

Vi sarà capitato sicuramente di vederli in giro per il web, perché sono diventati una vera e propria mania mondiale. Il Welsh Corgi è una razza di cane inconfondibile per le sue dimensioni piccole, le orecchie lunghe e dritte e il muso perennemente allegro. Vivaci e simpatici, questi cagnetti hanno conquistato tutti, persino la Regina Elisabetta d’Inghilterra.

Il Corgi, infatti, viene chiamato anche cane della regina, proprio per la famosa passione della monarca per questa adorabile razza. Elisabetta li ha amati fin dall’infanzia, quando li vide per la prima volta presso la tenuta del marchese di Bath. Nel 1949 aprì il suo allevamento, creando in oltre cinquant’anni ben quattordici generazioni di questo cane, a partire dalla cagnolina Susan.

Ma come è il carattere dei Corgi cuccioli, quanto costa averne uno? Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche di questo cane adorabile e simpatico.

Le origini e le caratteristiche del Welsh Corgi

Il Corgi è una razza molto antica, di cui si aveva già traccia in Inghilterra oltre 3.000 anni fa. Usato in origine come cane da guardia e pastore, nel 1934 nacque il primo allevamento Corgi da compagnia, e da allora questo cane ha conquistato tutti. La sua caratteristica principale sono le dimensioni piccolissime (non supera i 15 kg e i 30 centimetri), le zampe corte che ricordano un bassotto e la testa allungata con orecchie a punta che ricordano una volpe.

Esistono due sotto razze di questa specie: il Cardigan, che ha una coda lunga e molto folta e il pelo blu/grigio, e il Welsh Corgi Pembroke, che invece è privo di coda ed ha un inconfondibile colore rosso, con petto e addome bianchi. In entrambi i casi, il Corgi ha la tendenza a ingrassare molto, e quindi bisogna avere una particolare attenzione verso la sua alimentazione.

Per quanto riguarda il carattere, entrambe le specie di Corgi hanno lo stesso comportamento allegro, vispo e coraggioso. Questo cane è particolarmente fedele all’uomo, molto intelligente e attivo ma anche sensibile e affettuoso. La cosa più importante, quando si ha un Corgi, è non usare la forza ma insegnargli le cose con dolcezza e fermezza controllata. Essendo un cane molto attivo, il Corgi non ama annoiarsi e, quando è stressato, tende a combinare disastri o a mordere le caviglie al padrone (comportamento tipico del cane pastore).

In generale, è un cane molto territoriale e non ama gli estrani, con cui è molto diffidente. Inoltre non tollera gli altri cani, nemmeno quelli della sua razza, con cui può diventare aggressivo. Proprio per questo, si consiglia di procedere a un percorso educativo sin da quando il Corgi è cucciolo, in modo da abituarlo a obbedire ai comandi e a limare i lati peggiori del suo carattere.

Welsh Corgi prezzo: quanto costa?

Anche se è un cane tipicamente inglese, ormai gli allevamenti di Welsh Corgi si trovano ovunque, anche in Italia. Si tratta di un animale molto desiderato, anche per via del suo legame “reale” con la Regina Elisabetta, e questo comporta dei prezzi di acquisto piuttosto alti. Di media, infatti, un cucciolo di Corgi costa tra i 650 e i 900 euro, ma si possono superare anche i 2.000 euro se viene da un allevamento rinomato, o se ha un pedigree particolarmente buono.