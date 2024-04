WhatsApp, ecco le tre impostazioni che andrebbero cambiate

WhatsApp non perde mai occasione per aggiornarsi e cambiare, ci sono in particolare tre impostazioni a cui prestare maggiore attenzione.

Si torna a parlare di WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica che tutto il mondo utilizza e che, di fatto, permette di potere comunicare in tempo reale, anche ad una distanza considerevole nel mondo.

Ebbene, proprio di recente, gli esperti del settore, hanno sottolineato come, per potere avere una maggiore privacy, sarebbe il caso di procedere verso la modifica di tre impostazioni fondamentali. Ma di che cosa si tratta.

Entriamo nel merito della questione, sono tre particolari grazie ai quali sarà possibile rimediare e utilizzare l’applicazione nel modo più sicuro possibile.

Whatsapp, ecco le tre opzioni da tenere sotto controllo

Quindi, entriamo nel merito della questione e scopriamo quali sono queste tre opzioni:

Immagine del profilo

La prima cosa da fare quando si imposta whatsapp, oltre che il nome è quella di inserire l’immagine del profilo, un dettaglio che da quel momento tutti i contatti potranno vedere, chiunque abbia il tuo numero di telefono. Quindi, per potere modificare la situazione: vai su “Impostazioni” > “Privacy” > “Immagine del profilo”. Arrivato a questo punto si troveranno quattro opzioni su chi può vedere la tua immagine del profilo: tutti, i miei contatti, i miei contatti eccetto…, nessuno. La scelta poi deve essere personale.

Ultimo accesso

Se l’opzione non viene disattivata, tutti possono vedere quando è stata l’ultima volta che sei stato online su WhatsApp. Infatti, quando si riceve un messaggio, ci sono tre diversi simboli di spunta che fanno capire al mittente diverse cose. Quello grigio che indica che il messaggio è stato inviato, due segni di spunta grigi indicano che il messaggio è arrivato e infine due segni di spunta blu indicano che hai letto il messaggio. In questo ultimo caso, si parla di conferma di lettura, particolare non perfetto per la privacy, per poterlo disattivare:

Vai su “Impostazioni” > “Privacy” > “Ultimo accesso e online”.

Nella sezione “Chi può vedere il mio ultimo accesso” seleziona “Nessuno”

Online

Selezionando “Identico a ultimo accesso” nella sezione “Chi può vedere quando sono online” eliminerai anche l’opzione che gli altri vedano quando sei online. Ovviamente se si decide di eliminare la condivisione della propria posizione o anche l’accesso allo spazio di archiviazione, di contro si potrebbero perdere delle funzionalità importanti. Ma si guadagnerebbe in privacy.