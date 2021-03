Willie Peyote: parole al vetriolo per Francesco Renga ed Ermal Meta

Da poco conclusa la 71esima edizione del Festival di Sanremo, uno dei nomi che più ha fatto discutere nelle ultime ore è stato quello del cantautore Willie Peyote – vincitore del premio della critica Mia Martini per il brano Mai dire mai (La Locura) – che si è espresso in maniera colorita sui colleghi Francesco Renga ed Ermal Meta, in gara con lui.

In un’intervista sulla piattaforma Twitch ha affermato che Ermal Meta si sarebbe comportato da ruffiano nella serata dedicata alle cover, portando una canzone di Lucio Dalla, in quanto cadeva nell’anniversario della nascita del cantautore.

Ermal Meta non si meritava per niente il primo posto (quello provvisorio di venerdì). Non ho assolutamente niente di personale contro di lui, ma ha cantato Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla ed è una scelta ruffiana. Poi canta bene e nessuno gliela leverà questa cosa, ma in confronto Annalisa è l’Etna in eruzione. Io e Annalisa abbiamo lo stesso direttore d’orchestra. Qualcuno l’accusa di essere algida… Non ho capito come è venuta fuori questa classifica…