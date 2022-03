World Vision ha inviato un convoglio di cibo e forniture a un ospedale in Ucraina

World Vision ha inviato un convoglio di cibo, tè, prodotti per l’igiene, pile e cuscini a un ospedale di una città ucraina. L’assistenza è stata fornita su richiesta delle autorità locali ucraine, che hanno comunicato l’urgenza di forniture.

World Vision ha inviato un convoglio di cibo e forniture a un ospedale in UcrainaFoto: Visione del mondo

“Le persone che vengono da noi in ospedale provengono da tutto il Paese. Sono molto spaventate. Hanno bisogno non solo di supporto medico, ma anche di supporto psicologico. Noi le aiutiamo con tutto il possibile”dice uno dei medici ospedalieri con 600 posti letto per ucraini, che hanno ricevuto forniture da World Vision.

Una delle centinaia di migliaia di ucraini che hanno lasciato le loro case in questi giorni è mia nonna Iryna (56 anni), fuggita da Kiev con il figlio Vitali e la nipote Annabelle (di poco più di un anno).

“Siamo terrorizzati, abbiamo paura. Abbiamo dovuto lasciare la città. I ​​nostri bambini piangevano. Crediamo che uno degli edifici attaccati sia la nostra casa. Speriamo di poter attraversare il confine. Non posso attraversare il confine perché non non ho tutti i documenti”, spiegò Iryna, con le lacrime agli occhi mentre si appoggiava a una stampella. È una delle persone bisognose in Ucraina. Iryna ha il coraggio di fuggire dalla guerra, nonostante la sua disabilità, ma è bloccata al confine per mancanza di documenti, denaro e ragioni mediche.

La mancanza di cibo diventerà un problema critico nelle prossime settimane

Daniel Wordsworth, CEO di World Vision Australia, che era con i membri dell’organizzazione in Romania durante il trasporto del convoglio, afferma che la guerra in Ucraina influisce gravemente sulla distribuzione dei prodotti necessari agli ospedali in tutto il paese.

Ha anche affermato che in Ucraina non c’è cibo a sufficienza e che tra poche settimane la loro mancanza diventerà un problema critico. “Le forniture ospedaliere sono già a un livello preoccupantemente basso. Temiamo che la carenza di cibo diventi un problema critico nelle prossime settimane”., ha detto Daniel Wordsworth. Ha aggiunto che gli ucraini che ha incontrato “hanno mostrato evidenti segni di stress”.

A livello locale, il team World Vision Romania è stato presente nei giorni scorsi ai confini di Siret, Albita, Issacea, Sighetul Marmatiei. La fondazione ha donato confezioni di cibo, acqua e prodotti per l’igiene sin dai primi giorni della crisi. Inoltre, più di 170 riscaldatori d’aria e 15 televisori a cartoni animati hanno già raggiunto i valichi di frontiera.

Mihaela Nabăr, direttore esecutivo di World Vision Romania, ha dichiarato: “World Vision ha risposto alla crisi dei rifugiati dall’inizio della guerra con forniture di acqua, cibo, stufe, prodotti per l’igiene per le madri e i bambini che cercano rifugio al confine. World Vision lavora a stretto contatto con le autorità locali e le ONG per soddisfare bisogni urgenti e inviare rifornimenti ai rifugiati e ai pazienti ospedalieri. Inoltre, nel prossimo periodo, offriremo, insieme ai nostri partner, consulenza socio-emotiva per i bambini”.

World Vision Romania ha aperto un Fondo di emergenza per l’Ucraina e chiunque voglia contribuire può farlo online, qui: https://worldvision.ro/implica-te/persoane-fizice/ajutor-pentru-ucraina/.

Aiuto per l’Ucraina