Zeman: «Il calcio femminile? Le donne di solito in Italia stanno in cucina….»

Ancora una volta il leggendario Zeman è finito nell’occhio del ciclone. A margine della cerimonia per la Panchina d’Oro, l’allenatore di origini bosniache ha voluto dire la sua del calcio femminile.

«È in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti. Penso che in Italia abbia tanti problemi già il calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, le donne di solito venivano sempre dietro nel calcio: vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti. Questione di cultura: di solito le donne in Italia sono in cucina. Grave? Non lo so. Certo è che i maschi devono mangiare».

«Panchina d’oro? Io non ho votato perché non ho allenato l’anno scorso. Però sono contento che abbia vinto Gasperini perché sta facendo molto bene in una società che sicuramente non ha i mezzi delle altre. In serie A sia Liverani che De Zerbi stanno facendo bene, sono giovani, ed hanno una strada aperta per il loro futuro», ha voluto aggiungere Zeman.

