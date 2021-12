Zopranol, a cosa serve? Effetti collaterali, ritirato, opinioni, prezzo, nome commerciale

Zopranol è un farmaco che viene prescritto dal medico per curare l’ipertensione arteriosa ed altre condizioni patologiche. Può essere utilizzato in situazioni di patologie lievi e moderate. Viene indicato anche per trattare i pazienti con un infarto miocardico acuto entro le prime 24 ore dall’accadimento.

Zopranol 30 mg cos’è e come si usa

Il farmaco è a base di Zofenopril calcio principio attivo ed appartiene alla categoria degli ACE inibitori.

Viene prodotto e venduto dall’azienda farmaceutica Menarini. Può essere assunto solo su richiesta di un medico specializzato, dev’essere infatti acquistato con prescrizione di ricetta medica.

Il farmaco è venduto in due confezioni: una da 28 compresse rivestite da 30 mg zoo e l’altra da 12 compresse da 7,5 mg.

Zopranol farmaco è utilizzato per trattare l’ipertensione arteriosa, da lieve a moderata ed il trattamento dell’infarto miocardico acuto. Si usa anche quando non ci sono segni di insufficienza cardiaca e quando il paziente non è stato trattato con terapie con trombolitici.

Modo d’uso di Zopranol

La terapia adeguata in caso di ipertensione dev’essere determinata da alcuni fattori che emergono in seguito a studi da parte del medico specializzato.

Il medico deve decidere la dose in base alla pressione arteriosa del paziente. La pressione dev’essere misurata e monitorata in seguito alla prima somministrazione del farmaco.

Bisogna monitorare la pressione ed aggiustare il dosaggio ogni 4 settimane.

Nel caso di pazienti con insufficienza renale non può essere superata la dose di 1 compressa rivestita al giorno.

È sconsigliato nei casi di pazienti con grave insufficienza epatica.

Vietato somministrare il farmaco a bambini ed adolescenti con meno di 18 anni. Mancano degli studi su eventuali effetti avversi di queste terapie somministrate a minorenni quindi non può essere utilizzato.

Nei casi di infarto miocardico la dose consigliata per gli adulti è di 1 compressa da 7,5 mg ogni 12 ore nei primi due giorni.

Successivamente 15 mg ogni 12 ore ed infine dopo il quinto giorno è richiesta una dose massima di 30 mg di Zopranol ogni 12 ore.

Controindicazioni del farmaco

Oltre a bambini ed adolescenti e pazienti con insufficienza epatica, Zofenopril non può essere somministrato a pazienti con ipersensibilità nei confronti del principio attivo e degli eccipienti del farmaco.

Inoltre, non può essere somministrato in gravidanza e in donne in età fertile che non assumono un contraccettivo efficace.

Evitare anche l’interazione con altri medicinali che possono creare interazioni avverse.

Effetti indesiderati

Le reazioni avverse del farmaco possono essere tante, alcune più ricorrenti di altre.

Tra queste sono da segnalare:

capogiri, cefalee, tosse, nausea, vomito, angioedema in casi rari, crampi muscolari, affaticamento ed infine astenia.

Ciò significa che raramente è possibile associare Zopranol impotenza non solo negli uomini ma anche nelle donne. Altri rari casi associati alla terapia con Zopranol sono disturbi di minzione e disfunzione erettile.

È importante segnalare qualsiasi reazione avversa soprattutto in assenza di fattori scatenanti, come l’assunzione di altri farmaci che non sono combinabili tra loro, in gravidanza o durante il periodo di allattamento.

Contattare subito un medico o un operatore sanitario in caso di queste avversioni che dovranno segnalarle di conseguenza al sistema sanitario nazionale.