13 Metodi per mantenere la sicurezza in casa

È più divertente decorare la tua nuova proprietà che mantenere la sicurezza in casa. la protezione della casa dovrebbe essere in cima alla lista. I ladri sono un evento comune ogni 30 secondi. Ti mostreremo alcuni modi migliori per proteggere la tua casa da furti con scasso e criminalità e alcuni prodotti del sistema Ajax che dovresti usare in casa per prevenire intrusi.

Ecco 13 semplici modi per la sicurezza per la casa

Metti in sicurezza le porte Sicurezza all’aperto dell’Ajax Fissaggio di finestre e patio/porte scorrevoli Allarme casa intelligente Ajax Le sirene dell’Ajax Usa più lucchetti Illumina il paesaggio Istituire un sistema di sicurezza Installa telecamere di sicurezza Installa l’illuminazione del sensore di movimento nella tua casa Non pubblicizzare il tuo nome Tieni nascosti i tuoi oggetti di valore Coinvolgimento del vicinato

1. Metti in sicurezza le porte

Per mantenere la sicurezza in casa, non lasciare che un ladro entri nella tua porta di casa. Sarebbe utile se ispezionassi tutte le porte esterne. Assicurati che i telai e i cardini siano al sicuro e che qualcuno non possa raggiungere la fessura della posta per sbloccare la porta. Per proteggere la tua casa, assicurati di cambiare le serrature se ti trasferisci in una vecchia casa. Ciò garantirà che non permetti a estranei di ottenere una chiave di casa tua e che le tue serrature siano di alta qualità.

2. Sicurezza all’aperto dell’Ajax

I rilevatori esterni rilevano i trasgressori dal momento in cui entrano nella tua proprietà. I rilevatori Ajax attivano istantaneamente l’allarme se qualcuno scavalca una recinzione o tenta di sbirciare da una finestra. I loro prodotti sono uno dei migliori tentativi per mantenere la sicurezza in casa MotionCam Outdoor e DualCurtain Outdoor sono solo alcuni dei tanti fantastici prodotti che offrono per sicurezza esterna e anche per la protezione della casa. I loro prodotti possono essere visualizzati online.

3. Fissaggio di finestre e patio/porte scorrevoli

Una delle cose principali da ricordare per la sicurezza in casa è che Windows dovrebbe essere tenuto chiuso quando la casa è vuota o le persone dormono. I fermi possono essere facilmente aperti per evitare che le finestre si aprano troppo. Pertanto, inserire un tassello di legno o un altro oggetto all’interno del telaio della finestra è una buona idea per evitare che si apra. Attraverso questo tentativo, la sicurezza domestica potrebbe essere in una certa misura. È necessario installare un secondo dispositivo per evitare che le porte del patio si aprano completamente. Non consentire alle finestre di aprirsi più di 6 pollici.

I perni antisollevamento possono essere utilizzati su porte del patio di età superiore a 10 anni per impedire a chiunque di smontare le porte del patio. L’uso di adesivi di avvertenza su porte e finestre del patio può aiutare a scoraggiare i ladri. Le decalcomanie possono essere utilizzate per avvisare i ladri della presenza di un sistema di allarme o di un cane.

4. Allarme casa intelligente Ajax

L’Ajax Smart Home Alarm ha un gran numero di sensori e supporta molti dispositivi. È uno dei migliori sistemi di sicurezza che puoi utilizzare per la sicurezza a casa. Questo sistema di allarme è anche uno dei più complessi. Vale la pena assumere professionisti per installare e monitorare il tuo allarme. Tuttavia, dovrai cercare per determinare la migliore azienda di terze parti per gestirlo. Questo sistema di allarme robusto e configurabile è un’ottima scelta.

5. Le sirene dell’Ajax

Sirens, Ajax è uno dei migliori prodotti per la protezione della casa che spaventa gli intrusi e attira l’attenzione dei vicini grazie al suo suono forte. È anche uno dei migliori prodotti dell’azienda ajax per mantenere la sicurezza in casa. Offrono prodotti HomeSiren e StreetSiren, oltre a Brandplate. È possibile visualizzare i loro prodotti su Internet in dettaglio.

6. Usa più lucchetti

Un altro metodo per proteggere la casa è utilizzare serrature multiple sulle porte d’ingresso che renderanno più difficile l’ingresso dei ladri. Dovrebbero esserci almeno due porte bloccate all’ingresso principale. Potrebbe significare due serrature su una porta o una serratura su entrambe.

7. Illumina il paesaggio

Ladri, vandali e altri criminali non amano essere sotto i riflettori. Per mantenere la sicurezza in casa, assicurati che non siano alla tua porta con molta illuminazione esterna. Puoi posizionare le luci nel tuo cortile anteriore e sul retro, lungo i passaggi pedonali, il garage e altre strutture esterne per la protezione della casa che rendono meno probabile che gli intrusi cerchino di entrare nel tuo cortile e riducono il rischio di cadere mentre sali i gradini anteriori.

8. Istituire un sistema di sicurezza

Un sistema di sicurezza domestica dovrebbe essere installato nella tua casa. Oggi sono disponibili molte opzioni di sicurezza a casa per soddisfare ogni budget e livello di protezione. Il Dr. Stickle suggerisce di valutare le esigenze della tua comunità e della tua casa per determinare se sei a tuo agio nella scelta di un sistema. Spiega che una volta identificati i rischi, è tempo di valutare la tua casa e determinare la protezione necessaria per la casa.

Per informazioni sulla criminalità di quartiere e assistenza per una valutazione della sicurezza domestica, puoi contattare il dipartimento di polizia locale.

9. Installa telecamere di sicurezza

I ladri faranno di tutto per sequestrare i tuoi oggetti di valore, tranne forse se vedono una telecamera di sicurezza che li fissa. L’installazione di telecamere di sicurezza al giorno d’oggi è comune nel mondo per mantenere la sicurezza in casa. Posiziona le telecamere esterne intorno ai punti di ingresso della tua casa. Puoi monitorare tutti i malintenzionati che si avvicinano a casa tua dal monitor collegato. Puoi visualizzare i loro movimenti in tempo reale e persino rivedere il filmato da inviare alle autorità locali se lo fanno. Per la protezione della tua casa, è uno dei metodi migliori da provare grazie alla sua efficacia e alla sua facile installazione.

10. Installa l’illuminazione del sensore di movimento nella tua casa

Installando rilevatori di movimento agli ingressi e agli angoli bui, puoi illuminare potenziali intrusi prima che tocchino le finestre o le porte. Chiedi al tuo padrone di casa di fornire un’illuminazione sufficiente per passerelle e corridoi negli appartamenti per evitare angoli bui.

11. Non pubblicizzare il tuo nome

Anche se può sembrare un bel tocco per la tua casella di posta o casa, i ladri potrebbero usare il tuo nome per trovare il tuo numero di telefono e chiamare la tua casa per verificare se sei lì. Possono convincere i tuoi vicini che ti conoscono e persino entrare in casa tua se hanno la tua chiave di riserva. Quindi, se vuoi proteggere la tua casa, mantenere il tuo nome e quelli dei membri della famiglia nella tua casella di posta è un’opzione migliore.

12. Tieni nascosti i tuoi oggetti di valore

Alcuni ladri cercheranno potenziali bersagli prima del loro arrivo, in modo da poter colpire le case dove si trovano oggetti di valore. È meglio non tenere gli oggetti costosi fuori dalla portata degli intrusi mentre passano. Evita di lasciare all’aperto attrezzi e biciclette di valore. Chiudi la porta del tuo garage e tieni contanti, elettronica costosa e borse lontano dalle finestre aperte. Puoi installare persiane o tende alle finestre per tenere lontani sguardi indiscreti.

13. Coinvolgimento del vicinato

Un buon rapporto con i tuoi vicini è uno dei modi migliori per proteggere la tua casa che ti aiuterà a proteggere la casa e ad aumentare la sicurezza. Se i vicini assistono o si preoccupano di un furto con scasso, possono chiamarsi a vicenda o chiamare la polizia. Puoi anche prevenire i furti con scasso aiutando i tuoi vicini mentre sei via o in vacanza.