Linee sottili, come prevenirle e attenuarle

Il processo d’invecchiamento cutaneo è un fenomeno biologico e inevitabile, col trascorrere degli anni. Possiamo, però, rallentare il suo decorso, con piccoli accorgimenti, sia nello stile di vita che nei prodotti che andiamo ad applicare.

Ecco allora come prevenire e attenuare le linee sottili.

Perché compaiono le linee sottili?

Col passare del tempo, la nostra pelle produce sempre meno collagene ed elastina, le due proteine che rendono la pelle elastica e idratata. Questo processo inizia intorno ai 25 anni per le donne e intorno ai 30 per gli uomini. Il primo segno dell’invecchiamento cellulare sono le linee sottili, che compaiono nelle zone più delicate del viso, come il contorno occhi e il contorno labbra.

In queste parti del viso, infatti, la pelle è più sottile e molto sensibile alle increspature e alle linee di espressione, come quando sorridiamo o strizziamo gli occhi. Ci sono anche altri fattori che concorrono alla formazione delle linee sottili, come la poca idratazione della pelle, il fumo (che provoca le rughe “codice a barre” sulle labbra) e l’esposizione eccessiva ai raggi UV.

Tutti questi fattori, insieme al trascorrere degli anni, possono aumentare il rischio di formazione delle linee sottili, che col tempo diventano sempre più profonde e marcate.

Quale stile di vita adottare per evitare la formazione delle linee sottili?

La formazione delle rughe è inevitabile, ma possiamo cercare di “posticiparle”, adottando uno stile di vita sano. Ad esempio, cerchiamo di evitare vizi come l’alcol e il fumo, che impediscono alla pelle di rigenerarsi naturalmente, accelerando il processo di invecchiamento.

Un’altra buona abitudine da adottare è quella di proteggersi sempre prima dell’esposizione ai raggi UV. Il sole fa bene alle ossa e al nostro organismo, ma può creare diversi problemi alla nostra pelle, come la comparsa di rughe, linee sottili e macchie.

Perciò, prendiamo l’abitudine di applicare uno schermo solare sul viso ogni giorno, anche se siamo in città. Un altro nemico della pelle è sicuramente la disidratazione: una pelle che ha bisogno d’idratazione s’increspa più facilmente, agevolando la formazione delle rughe. Per questo, è importante detergere sempre la pelle, eliminando le tracce di make-up, polvere, smog e sebo in eccesso e applicare due volte al giorno una crema contorno occhi e una crema viso idratante.

Quali prodotti e trattamenti utilizzare per trattare le linee sottili

Per evitare la comparsa delle linee sottili o per minimizzare l’aspetto di quelle già presenti, la parola chiave è idratazione.

Manteniamo sempre idratata la pelle, applicando prodotti nutrienti.

Per attenuare le rughe intorno agli occhi, applichiamo Advanced Génifique Yeux Light – Pearl, il siero per il contorno occhi di Lancôme.

La sua formula s’ispira alla scienza del Microbioma ed è pensata per restituire giovinezza alla zona del contorno occhi, quotidianamente sottoposta a stress e agenti esterni, che indeboliscono la barriera cutanea, provocando la comparsa di occhiaie, borse e linee sottili.

Dopo il siero, non può mancare una crema contorno occhi come Advanced Génifique Eye Cream, sempre di Lancôme.

Nella sua formula troviamo milioni di frazioni di pre- & probiotici concentrati, per poter nutrire la pelle e donare uno sguardo più luminoso. La crema può essere applicata sia durante la skincare mattutina che in quella serale, per poter ridurre l’aspetto delle linee sottili nella zona del contorno occhi.

Se vogliamo aiutare la nostra pelle a “cancellare” le linee sottili, durante la notte, scegliamo Rigenera Notte Crema Anti-Rughe Riparatrice di Collistar.

La sua formula s’ispira alla scienza della biorigenerazione e nella sua formula troviamo Acido Ialuronico a bassissimo peso molecolare, due Peptidi Biomimetici e Cellule Meristematiche Italiane di Melissa, per idratare e lenire la pelle, contrastando le alterazioni cutanee causate dall’ossidazione e dall’inquinamento.

Basterà applicarne uno strato sottile, durante la skincare notturna e al risveglio avremo una pelle più compatta e radiosa.