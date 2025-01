Chi è Michael Castorino, concorrente del reality “Grande Fratello”

Michael Castorino è nato a Varese il 15 luglio del 1989.

Il suo volto è diventato popolare in quanto è uno dei concorrenti dell’edizione 2024/2025 del seguitissimo reality show Grande Fratello.

Nella vita ‘normale’ al di fuori dello sguardo indiscreto delle telecamere il 35enne è attore e animatore.

Per ora regna il top secret sulla sua sfera privata: non si sa se sia legato sentimentalmente a qualcuno.

L’attività di Michael Castorino

La sua attività principale è la gestione di un’agenzia di animazione per bambini.

Infatti, qualche anno fa ha ideato e messo in piedi insieme alla sua carissima amica Giulia Ciaccio, “Il mondo di MeG”: qui bambini e bambine trovano uno spazio accogliente, colorato e super allegro dove trascorrere delle ore piacevoli in compagnia dei propri amici per festeggiare un compleanno, ad esempio, oppure qui si può riunire la famiglia per una ricorrenza speciale.

L’agenzia di animazione di Michael Castorino, che si trova a Milano tra le zone di City Life e Porta Garibaldi, offre tantissimi servizi: feste personalizzabili, a tema, in maschera, con la massima cura per gli allestimenti nei minimi dettagli.

Come afferma lo stesso Castorino con grande orgoglio, il team di animatori che organizza e gestisce queste feste sono persone sprint, giovani ma con esperienza nel settore. Nulla ne Il mondo di MeG è lasciato al caso.

Sia lui sia l’amica Giulia amano molto i bambini, quindi, hanno unito le loro idee ed energie per questo progetto che gli ha consentito di realizzare un sogno, in fondo il sogno di molti di noi, cioè vivere facendo ciò che più ci piace.

Questa attività nel cuore di Milano ha consentito a Michael a all’amica e socia in affari Giulia di entrare in contatto con molti Vip. Per citarne alcuni: Nina Zilli, Melissa Satta, Sophie Codegoni, Sfera Ebbasta, Luca Argentero e Michelle Hunziker.

Inoltre, l’estate scorsa hanno partecipato al matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.