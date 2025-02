La seconda stagione di Berlino è in lavorazione: quando e come continuerà la serie?

Lo spin-off di “La casa del denaro” è online su Netflix, gli otto episodi sono stati visti velocemente, volete ancora più? Netflix è ovviamente pronto.

Berlin era uno dei personaggi preferiti in “Haus des Geldes”. Con il suo passato criminale, era destinato a diventare il protagonista di uno spin-off. La prima stagione non si conclude con un cliffhanger o questioni importanti da chiarire. È una rapina a sé stante, la prima stagione funziona bene anche da soli. Ma alla fine, Netflix fa capire ai fan, attraverso un dialogo tra due personaggi principali, che un’altra rapina è assolutamente all’interno dello spettro delle cose prevedibili.

Berlin “Stagione 2: L’accesso allo streaming ha deciso

Netflix ha deciso di prolungare la serie con un sequel. Secondo il provider, la serie è stata tra le prime 10 in 91 paesi e ha ricevuto lo streaming più volte per raggiungere il nono posto nella classifica delle serie non in lingua inglese più viste nella storia di Netflix (via Hollywood Reporter). Era un motivo sufficiente per dare alla serie una seconda stagione.

Quando potrebbe iniziare la seconda stagione? Annunciato l’inizio delle riprese

Le riprese dovrebbero iniziare nel 2025 e l’hanno fatto, come dimostra un post su Instagram.

Poiché la serie non era presente nelle varie annunciazioni per il 2025 e le riprese sono iniziate ora, si potrebbe supporre che Netflix ci mostrerà i risultati nel 2026. Netflix non ha ancora annunciato la data esatta della prima della seconda stagione di Berlino.

Cosa succede dopo?

Lo spin-off è limitato nel tempo rispetto a “Money House”, in quanto solo pochi predatori possono essere posizionati tra i due. Il viaggio potrebbe tuttavia avvenire in un periodo successivo, con la possibilità di diverse stagioni. A Berlino, “Staffel 2”, quando arriverà, ci aspetta sicuramente un nuovo colpo di stato, che Berlino alla fine probabilmente progetta almeno con il suo interlocutore, ma forse anche l’intero gruppo o parti di esso saranno di nuovo a bordo. Storie d’amore, anche quelle di Berlino, potrebbero essere raccontate in seguito, magari ci saranno nuovi amici e Palermo potrebbe già avere un ruolo. Tutto questo probabilmente accadrà quando le riprese saranno più avanzate.

Netflix minaccia con la seconda stagione di Berlino”: Per me no, per favore

Su Netflix ci sono serie che sono state lasciate in sospeso dopo la prima stagione, anche se erano state promesse e previste per due stagioni. Ci sono altre serie, tra cui “Casa del denaro”, che si sono concluse ma sono state prolungate per diverse stagioni perché hanno avuto tanto successo. Sono un grande fan delle prime due stagioni di “Casa del denaro”. Non ne avevo bisogno per me, ma mentre altri hanno già apprezzato, mi sono sentito abbastanza bene anche nella stagione precedente e li ho guardati in una notte.

Ero molto felice di vedere Berlino. Tanto più profonda è stata la delusione quando ho avuto subito la sensazione che il creatore di “Casa del denaro”, Álex Pina, si stesse semplicemente ripetendo. Se dovessi descrivere la serie, direi che è come “Casa del denaro”, ma con Berlino a capo della banda e i suoi svantaggi. Il romantico che, per amore, mette in pericolo l’intera rapina, è totalmente imprevedibile.

Berlino sarebbe stata potenzialmente un personaggio interessante e una rapina era naturalmente da aspettarsi, ma per me la cosa è ancora del tutto ininteressante perché mi sono così spesso a casa del denaro” e non ha sfruttato l’occasione per raccontare qualcosa di nuovo sul personaggio. Netflix sembrava voler giocare sul sicuro e portare al mondo qualcosa che funzionasse sia completato che continuato. Lo svantaggio è che in otto episodi si parla molto e non si racconta nulla di vero. Non mi sono divertito molto e non ho bisogno di una seconda volta. Mi ha piuttosto rovinato i bei ricordi della serie madre, perché mi sono sentito come un animale da compagnia che con poche innovazioni dovrebbe tornare a fare il botto.