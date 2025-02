Tipico di Harrison Ford: la star della Marvel parla chiaro del suo più grande flop cinematografico degli ultimi anni

Harrison Ford ha presentato due anni fa un film molto atteso, che però non ha avuto successo. Ha commentato il flop.

Il nome di Harrison Ford è probabilmente un motivo decisivo per molti appassionati di cinema per comprare un biglietto e marciare verso la casa di produzione più vicina per vedere l’ultimo film con l’attore ormai 82 anni. Se poi si aggiunge un marchio di grande visibilità come “Star Wars” o “Indiana Jones”, si potrebbe pensare che non ci sia più nulla che possa ostacolare il successo cinematografico.

Ma Indiana Jones e la ruota del destino ha insegnato a noi e ai cineasti a sbagliare. Perché il quinto ramo della mitica serie sull’avventuriero con cappello e frusta si è rivelato un business in perdita per la Disney. Secondo la scadenza, lo studio ha realizzato una perdita di 143 milioni di dollari che rende il film di Indiana Jones “più debole”, e in generale uno dei più grandi fallimenti nella storia recente dell’azienda.

Harrison Ford commenta il fallimento

In una conversazione con il Wall Street Journal (via Deadline), Harrison Ford ha recentemente commentato questo fallimento totale. In questo modo ha fornito una risposta tipica per il suo spesso sarcastico e brontolone carattere e ha spiegato ancora una volta perché ha fatto il film:

„Succede una merda del genere, ero davvero io quello che sentiva che c’era un’altra storia da raccontare. Quando [Indy] ha sentito le conseguenze della vita che doveva condurre, volevo un’ultima possibilità per rialzargli la polvere dal suo culo e rispedirlo fuori – privato della sua energia precedente -, per vedere cosa sarebbe successo. Sono ancora felice di aver fatto questo film.”

Secondo quanto afferma Harrison Ford, il ruolo di Indiana Jones è ormai concluso. La prossima volta che vedrete la star nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe (MCU), in Captain America: Brave New World “farà il suo debutto Marvel come Thaddeus Ross alias Red Hulk”. Poche settimane dopo il lancio, il film verrà inserito nell’offerta di Disney+ dove troverete anche Indiana Jones e la ruota del destino.