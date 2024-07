5 ricette facili e veloci di secondi piatti vegetariani

Una dieta vegetariana può apportare molti benefici alla salute. Però molti temono che preparare piatti vegetariani possa essere complicato e richiedere troppo tempo. In realtà, esistono numerose ricette veloci e facili da realizzare che permettono di gustare deliziosi secondi piatti vegetariani. In questo articolo, vi presenteremo 5 ricette semplici e rapide, ideali per un pasto sano e saporito con un lieve tocco di esotico.

1. Melanzane alla Parmigiana con aromi del Mediterraneo

Ingredienti:

2 melanzane grandi

400 g di passata di pomodoro

200 g di mozzarella vegana

50 g di formaggio grattugiato a base di mandorle o di anacardi

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Istruzioni:

Tagliare le melanzane a fette e grigliarle leggermente. In una teglia, alternare strati di melanzane, passata di pomodoro, mozzarella e formaggio grattugiato Infornare a 180°C per circa 40 minuti. La cottura perfetta inizia in forno ben caldo, nella parte media del forno per circa 30 minuti. A metà cottura, trasferire la teglia sul fondo per 10 minuti. Aggiungere salsa di pomodoro e formaggio grattugiato negli ultimi 10 minuti e gratinare a 200°C con grill.

Suggerimento: aggiungete una spolverata di za’atar (una miscela di spezie mediorientale) per un tocco di mistero.

2. Tofu al sesamo con sentori di Asia

Ingredienti:

250 g di tofu

2 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaio di olio di sesamo

Semi di sesamo tostati

Istruzioni:

Tagliare il tofu a cubetti e rosolarlo in padella con la salsa di soia e l’olio di sesamo. Cospargere i semi di sesamo tostati sopra il tofu a piacere.

Suggerimento: servitelo accompagnato da riso basmati e una salsa di peperoncino dolce e un cucchiaio di salsa di pesce thailandese per un tocco asiatico.

3. Peperoni ripieni di quinoa con profumo di Sud America

Ingredienti:

4 peperoni colorati

1 tazza di quinoa cotta

1 zucchina a dadini

1 carota a julienne

Formaggio feta sbriciolato

Olio d’oliva

Istruzioni:

Tagliare la parte superiore dei peperoni e svuotarli. Mescolare la quinoa con zucchina, carota e la feta. Riempi i peperoni con il composto e cuoci in forno a 200°C per 20 minuti.

Suggerimento: aggiunge una salsa chimichurri (tipica dell’Argentina) per un tocco sudamericano.

4. Curry di ceci e spinaci con atmosfere indiane

Ingredienti:

1 lattina di ceci

200 g di spinaci freschi

1 cipolla tritata

2 spicchi d’aglio

1 cucchiaino di curcuma

1 cucchiaino di cumino

1 cucchiaino di paprika

200 ml di latte di cocco

Istruzioni:

In una pentola, soffriggere la cipolla e l’aglio. Aggiungere gli spinaci e i ceci, poi le spezie. Versare il latte di cocco e cuocere fino a quando gli spinaci sono appassiti.

Suggerimento: servi con naan caldo (il famoso pane indiano) e una spruzzata di garam masala.

5. Frittata di zucchine e patate in stile Mediterraneo

Ingredienti:

2 zucchine

2 patate

4 uova

50 g di formaggio grattugiato

Sale e pepe

Istruzioni:

Affettare le zucchine e le patate sottilmente. Sbattere le uova con il formaggio, sale e pepe. Unire le verdure alle uova e cuocere in padella fino a doratura.

Suggerimento: aggiungete olive nere e origano per un tocco di dieta mediterranea.