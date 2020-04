81enne dona due tablet nuovi ai poliziotti «Molto più utili a chi lavora in prima linea»

Gesto di solidarietà di Gianatonio, anziano che abita a Bergamo e che dalla finestra ha visto una pattuglia della questura al lavoro. È sceso in strada per donare agli agenti due tablet nuovi: «Molto più utili a chi lavora in prima linea».

Nel corso dei servizi e controlli effettuati da equipaggi delle «Volanti» al fine di contenere il contagio da virus Covid 19 e far rispettare i provvedimenti anti contagio, sono sempre più i gesti dei cittadini che dimostrano vicinanza alle Forze dell’Ordine.

Martedì sera, un uomo del 1939, Gianatonio, di Bergamo, dopo aver osservato dalla finestra il lavoro svolto da una pattuglia che stava svolgendo i controlli è sceso in strada ed ha voluto donare due tablet nuovi, acquistati per dei regali, ritenendo che in questo periodo siano molto più utili a chi lavora in prima linea.

loading...

Il gesto di altruismo ha sorpreso gli operatori che hanno accettato il dono, ma hanno voluto ricambiare, regalando all’uomo un crest della Polizia di Stato con una lettera personale di ringraziamento del questore Maurizio Auriemma.

Commenti

commenti