A cosa servono gli antiossidanti? Una guida completa per scegliere il migliore integratore

L’ossidazione è un fenomeno chimico che avviene quando un elemento subisce una sottrazione, in breve la reazione di un elemento con l’ossigeno. Il corpo produce continui fenomeni chimici e l’ossidazione è una normale reazione. Eppure può produrre effetti negativi quali la produzione di radicali liberi che sono i responsabili dell’invecchiamento della pelle.

Antiossidanti contro i radicali liberi

La natura ci aiuta a combattere i radicali liberi, quindi l’ossidazione, offrendo una serie alimenti che contengono molecole antiossidanti, alimenti alla portata di tutti e che possiamo consumare ogni giorno. Occorre, infatti, variare la nostra dieta alimentare. Una sana alimentazione, quindi è alla base della miglior prevenzione antiossidante. Tra gli alimenti più ricchi di elementi utili a fermare l’azione dei radicali liberi possiamo trovare: Acai, una pianta che produce piccole bacche ricche dei principi attivi dei polifenoli; Spirulina, è un’alga di acqua dolce che contiene vitamine, amminoacidi e Sali minerali; Maqui, frutto simile al mirtillo dal colore blu, contiene Antocianine dei polifenoli che aiutano contro l’ossidazione della pelle; le bacche di Goji, bacche ormai molto diffuse ricche di vitamina C, A e polisaccaridi. Quando, per vari motivi, non è possibile assumere certi alimenti o il nostro corpo necessita di un aiuto, perché non in grado di assorbire al meglio alcune delle proprietà nutritive, allora si può intervenire con degli integratori che hanno proprio il compito di integrare ciò di cui abbiamo bisogno. Ovviamente i medici avvertono che gli integratori non sono sostituti di un pasto e non è possibile affidare a loro la salute dell’individuo.

Gli integratori

Gli integratori antiossidanti hanno proprio il compito di contrastare l’ossidazione cellulare che, come abbiamo detto, è un fenomeno normale, ma può venire accelerato da alcuni elementi esterni come lo stress, il fumo, l’inquinamento, le radiazioni ultraviolette, ma anche dopo un grande sforzo fisico. Tra i migliori integratori presenti sul mercato Tiobec Dol rappresenta il risultato di una ricerca di straordinaria efficacia. Appositamente studiato per proteggere le cellule nervose dai radicali liberi e dallo “stress ossidativo” grazie all’acido lipoico è efficace contro tutte quelle patologie che interessano il malfunzionamento dei muscoli e patologie connesse. Lo si può acquistare facilmente collegandosi al sito https://www.efarma.com/tiobec-dol-20-compresse-fast-slow.html.

L’efsa

L’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha analizzato e lasciato dichiarazioni circa alcuni prodotti in commercio che propongono azioni antiossidanti e, in base alla reale efficacia del prodotto, ha promosso quelli che contengono selenio, rame, vitamine E, C e B2 e manganese, ma ha ritenuto non accettabili i prodotti che contengono, i carotenoidi, la papaya, il coenzima Q10 e i flavonoidi come gli ingredienti su cui puntare. Gli ingredienti che dobbiamo trovare sulle etichette degli integratori sono i principi attivi antiossidanti e sono principalmente: Acido ascorbico, Melatonina Acido lipoico, Curcumina, Selenio Polifenoli, Glutatione, N-Acetilcisteina, Carotenoidi Tocoferoli, Tocotrienoli. I tipi di antiossidanti presenti nei prodotti devono essere vari, perché esistono molti tipi di radicali liberi e devono essere contrastati da una vasta azione. Anche la quantità di antiossidante dev’essere adeguata, spesso in commercio i prodotti tendono a puntare sul marketing piuttosto che alla qualità del prodotto. Diffidate da integratori non correttamente proposti: infatti gli antiossidanti sono molto sensibili ai fattori esterni come luce, umidità, calore e quindi le capsule non rivestite non garantiscono queste qualità, rischiando di assumere un prodotto inutile.

I prodotti/integratori analizzati dall’Efsa

Tra i prodotti analizzati dall’Efsa e promossi perché ritenuti rispettosi dei principi proposti, quindi antiossidanti, ci sono: Selenio di Equilibra, è un integratore di selenio e contiene vitamine E, A e C, può avere effetti positivi anche sul sistema immunitario. In commercio a 4,70 €; Spergin, mirato per l’infertilità maschile, contiene vitamina E, arginina, carinitina, ornitina, citrullina, coenzima Q10 di cui, però, non è scientificamente certa l’efficacia. In commercio a 39,50 €; Bevanda Santal al gusto ACE, contiene succhi di arancia, limone e carota che sono antiossidanti naturali che aiutano alla protezione della pelle dall’ossidazione. In commercio a 1,16 €; Tiobec 400, contiene acido tiottico, vitamine E, C e quelle del gruppo B, vitamina PP e acido folico, è utile al metabolismo energetico. In commercio a 25 €.