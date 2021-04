Adelio Rocca: chi è il papà di Gilles Rocca?

Gilles Rocca, vincitore di Ballando sotto le Stelle, è ora uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Attore e regista dal fisico scultoreo è già stato eletto leader ad honorem su Playa Palapa. Molto conosciuto dal pubblico, nella scorsa puntata ha ricevuto un videomessaggio dal padre, Adelio, con cui ha uno splendido rapporto.

Adelio Rocca e il suo rapporto con il figlio Gilles Rocca

Gilles Rocca è molto legato alla sua famiglia, ai genitori e alla sua fidanzata Miriam. Durante la sua permanenza sull’Isola non perde occasione per dedicare pensieri e frasi di ammirazione verso di loro. Durante una diretta ha anche annunciato il suo desiderio di voler diventare papà. Proprio per lui, la figura del padre è fondamentale. Gilles ha un ottimo rapporto con il padre Adelio, confessando come lui sia una fonte di ispirazione. Spera un giorno di poter avere con i suoi futuri figli lo stesso legame che condivide con il suo papà. Anche con la mamma Rosalba ha un ottimo rapporto, anche se meno affettuoso. La stessa donna ha confessato di essere cresciuta in un collegio, dove ha ricevuto un’educazione molto rigida, e questo molto spesso la porta a non riuscire a esternare le sue emozioni. Ma, l’amore nei confronti del figlio non è mai mancato. Adelio e Rosalba sono titolari di un’azienda di famiglia mirata al noleggio di strumenti musicali.

Adelio Rocca la dedica

Adelio Rocca, molto riservato, non ci ha pensato due volte a inviare una dedica a Gilles per sostenerlo durante questa dura esperienza sull’Isola. Ilary, durante la scorsa puntata, mostra a Gilles un confessionale dove quest’ultimo si commuove parlando del suo papà “Mio padre significa tutto, è la mia vita, la persona più buona che conosco”. Un messaggio molto toccante dove il naufrago non ha nascosto la sua paura di perderlo per via del ciclo naturale della vita. Un momento molto toccante a cui è seguita una dedica proprio da parte di papà Adelio che ha commosso anche il duro e inespugnabile Gilles Rocca. “Di solito sei tu che mi fai delle sorprese, mi mandi bei messaggi e mi dai lunghi abbracci. Stavolta voglio essere io a fartela” – dichiara Adelio nel videomessaggio “La fortuna è solo mia perché hop avuto dalla vita il figlio che ho sempre desiderato. I tuoi sorrisi sono sempre stati la mia forza, oggi non posso che dirti grazie perchè hai il dono di far sentire chi ami al centro del tuo cuore. Mi manchi anche come amico e collega, mi manchi perché sei tutto per me”. Parole importanti che un padre e figlio non dovrebbero mai negarsi. I due, visibilmente commossi, hanno avuto l’occasione di salutarsi in diretta.