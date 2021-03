Agility dog: cos’è, come funziona, costo, attrezzi, fai da te,

Sono molte le discipline che si possono praticare insieme al proprio cane, ma una di quelle più divertenti per animale e padrone è l’agility dog. Si tratta di un vero e proprio sport che migliora l’agilità e la prestanza fisica del cane, ma che permette anche di creare un legame strettissimo con l’uomo che lo addestra. Vi state chiedendo quale è il cane da agility migliore, o siete curiosi riguardo a come iniziare? Vi spieghiamo in cosa consiste questa disciplina cinofila e come si pratica.

Che cos’è la disciplina agility e come iniziare un percorso agility dog

La disciplina dell’agility prevede che il cane superi, con la guida del padrone, un percorso a ostacoli nel più breve tempo possibile, e senza commettere errori. Proprio per via della necessità di eseguire perfettamente i comandi, è uno sport che aiuta tantissimo a raggiungere la massima intensa con il proprio animale.

Secondo il regolamento ufficiale FCI, tutte le razze possono essere usate per praticare agility dog. Di natura, però, alcune sono più portate di altre a praticare la disciplina, come per esempio il border collie, che grazie alla sua intelligenza e alla sua agilità è un vero campione di agility.

Ma come si fa ad iniziare un percorso in questa disciplina? Si deve partire, prima di tutto, dallo sviluppare l’obbedienza nel cane, il punto cardine su cui ruota la bravura nell’agility. La prima cosa da fare, quindi, è seguire un percorso di addestramento con il proprio animale, in modo che sia in grado di obbedire senza discutere ai comandi del padrone. Sarebbe meglio iniziare quando il cane è molto piccolo, ma si possono addestrare anche cani adulti, sebbene con più fatica.

Una volta ottenuta la perfetta risposta del cane, si può iniziare a provare qualche esercizio di agility singolarmente, come lo slalom, il salto, la corsa nel tunnel, le inversioni a U. Solo dopo che il cane avrà memorizzato singolarmente i movimenti principali si metterà insieme un vero e proprio percorso.

Inoltre, anche il padrone deve imparare a posizionare corpo e mani in un certo modo, perché anche da questo dipende la buona resa degli esercizi. Ecco perché, se non si è mai praticata agility, è bene iscriversi a un corso presso un centro cinofilo, così da avere una guida nell’imparare correttamente questa disciplina divertentissima.

Attrezzi agility dog per allenarsi a casa

Se avete già un po’ di esperienza, e volete esercitarvi autonomamente, è possibile praticare agility dog anche a casa. I requisiti necessari sono due. Prima di tutto, dovete avere molto spazio esterno per creare il percorso, che inoltre deve avere un fondo morbido come prato o sabbia, mai cemento o asfalto.

Poi, dovete dotarvi degli attrezzi professionali necessari a far si che il cane possa svolgere i giusti esercizi. Si trovano molto facilmente, online e nei negozi specializzati, dei veri e proprio kit per agility dog, in cui si trovano elementi base come gli ostacoli da saltare, i pali per lo slalom e il tunnel.