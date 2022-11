Aglio: proprietà, usi, controindicazioni

Appartenente alla famiglia delle Liliacee, l’aglio è uno degli aromi che crea maggiori discussioni sulle tavole. Amato, od odiato che sia, sono indubbie le qualità benefiche di questo bulbo, che esiste in natura in diverse varietà, contraddistinte dal diverso colore e dal sapore di variabile intensità.

Abbiamo il “classico” bianco, dal sapore pungente; l’aglio rosa, più delicato, ma la contempo più velocemente deperibile; l’aglio rosso, dal bulbo piccolo e dall’aroma piccante; il nero, proveniente dall’Oriente, dal sapore morbido e soft.

Qualunque sia la varietà prescelta, l’aglio porterà al nostro organismo notevoli benefici. Si tratta di un alimento che può essere consumato quasi da tutti e che presenta davvero pochissimi effetti collaterali. Conosciamo meglio questo bulbo dalle comprovate proprietà.

Approfondisci su: Grigliando

Aglio proprietà

I benefici dell’aglio sono noti sin dagli albori dell’antico Egitto. Mangiare aglio crudo, infatti, procurava ai costruttori delle imponenti piramidi un vigore insolito, benefico.

Le innumerevoli e diverse virtù dell’aglio sono state dimostrate nei secoli a venire, dall’antica Grecia a tempi più moderni, complice un “certo” Louis Pasteur, che mise in luce le sue proprietà antisettiche e disinfettanti.

Gli usi salutari dell’aglio sono molteplici. Possiamo assumerlo sotto forma di integratori, in polvere, oppure semplicemente inserendolo nella nostra dieta. Il consiglio è quello di consumarlo crudo per mantenere intatte tutte le proprietà nutritive. In alternativa, è consigliabile farlo cuocere entro e non oltre una decina di minuti.

Proprietà del bulbo

L’aglio fa bene perché:

E’ un antibiotico, antimicotico, antisettico e antivirale naturale;

e naturale; Contribuisce a mantenere i livelli di colesterolo sotto controllo ;

; Può contribuire a prevenire l’insorgenza di alcune forme tumorali , in particolare quelli che colpiscono l’apparato gastrointestinale;

, in particolare quelli che colpiscono l’apparato gastrointestinale; Riduce notevolmente la pressione sanguigna ;

; Aiuta le ossa a mantenersi forti;

a mantenersi forti; Può aiutare a smaltire i metalli pesanti dal nostro organismo;

dal nostro organismo; In cosmesi, si rivela un ottimo rimedio antiforfora ed elimina brufoli e punti neri dalla pelle;

ed e dalla pelle; Per gli appassionati di agricoltura, la liliacea si rivela ottima alleata nelle consociazioni colturali, perché tiene lontani da altre colture un’innumerevole varietà di insetti e parassiti, dalle lumache agli afidi.

Mangiare aglio fornisce al corpo una riserva considerevole di minerali, quali potassio, calcio, magnesio. Masticare uno spicchio o assumere un integratore a base di questa liliacea, inoltre, fornisce all’organismo altri nutrienti importanti: folati, vitamine B1 e B2, PP, C e provitamina A.

Aglio controindicazioni

Mangiare aglio fa bene e, in genere, non comporta particolari rischi. E’, tuttavia, importante limitarne o, addirittura, sospenderne l’uso sotto ogni forma (puro, compresse, ecc.) nei seguenti casi:

Gastrite o ulcera ;

o ; In caso di assunzione di farmaci anticoagulanti o antipertensivi.

In caso di gravidanza e allattamento non sono state segnalate particolari interazioni. Il consiglio è masticare poche quantità d’aglio, in modo da abituare anche il futuro bebè a un sapore nuovo, insolito, talvolta irresistibile.

Gli “effetti collaterali” più diffusi in caso di assunzione di aglio sono il bruciore di stomaco (risolvibile sospendendo l’uso del bulbo) e l’alitosi, che può essere sconfitta ricorrendo ad alcuni rimedi naturali:

Masticare dopo il pasto una foglia di menta , oppure un chicco di caffè ;

, oppure un ; Mangiare una mela.

Eliminare la parte più interna dell’aglio prima di consumarlo, inoltre, potrebbe prevenire questo tedioso disturbo.