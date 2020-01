Una super vacanza per la stupenda super modella brasiliana. Al mare in Uruguay con l’amica inseparabile Giselle, Alessandra Ambrosio fa salire e non poco la temperatura. Ha un fisico da 10 e lode e lo mette in mostra senza problemi posando in bikini.

Tra tuffi in acqua, yoga al tramonto e bagni di sole coricata languidamente sul lettino, si rilassa e nel frattempo fa sognare i fan su Instagram che la seguono assiduamente ogni giorno.

