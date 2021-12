Allergia ombretto: sintomi, cure, come evitarla

Dermatite trucco occhi

Poiché le persone applicano comunemente cosmetici sul viso, questo sito è più comunemente coinvolto nelle reazioni cutanee cosmetiche e nelle dermatiti infiammatorie. Le donne sono colpite più frequentemente degli uomini perché tendono a usare più cosmetici. L’eruzione prodotta da tale reazione appare spesso come un’area rossa desquamata, secca e pruriginosa, una dermatite eczematosa, solitamente confinata all’area in cui il cosmetico è stato applicato (per esempio, le palpebre possono irritarsi dopo l’applicazione dell’ombretto)come la allergia agli occhi da trucco. Occasionalmente, le reazioni cutanee dei cosmetici possono apparire come orticaria (bolle). Questo tipo di reazione (orticaria da contatto) può essere allergica o non allergica. Spesso è molto difficile distinguere dall’aspetto se la reazione è allergica o irritante. A volte ci può essere una sensazione di bruciore subito dopo che un individuo applica il cosmetico offensivo, o l’individuo sperimenta una reazione un giorno o due dopo. Meno comunemente, le reazioni possono apparire come punti neri, follicolite e pelle scura.

Trucco occhi gonfi, cosa fare

Se un cosmetico viene considerato come causa potenziale di una reazione, il paziente può eseguire un test di “uso” per tre o quattro giorni applicando ripetutamente la sostanza allo stesso sito sulla pelle dell’avambraccio. Se compare una reazione, un operatore sanitario può eseguire altri tipi di test allergici per determinare l’identità precisa della sostanza incriminata nella miscela cosmetica. Si può quindi evitare il prodotto ed evitare ulteriori esposizioni allo stesso componente allergenico in altri prodotti cosmetici.

Sintomi allergia contorno occhi

Ci sono un certo numero di malattie della pelle comuni che possono essere confuse con le eruzioni cutanee dei cosmetici. Forse il modo migliore per distinguerle è evitare di usare il particolare cosmetico in questione per due o tre settimane. Se l’eruzione cutanea si risolve e poi si ripresenta quando un individuo usa di nuovo il cosmetico, è ragionevolmente probabile che il problema sia il cosmetico. Se l’eruzione persiste, d’altra parte, allora è probabilmente dovuto a una malattia della pelle come la dermatite seborroica, la dermatite atopica, o qualche altro problema.Le reazioni cosmetiche lievi di solito si risolvono senza trattamento finché la persona evita il prodotto incriminato. Le reazioni che sono più gravi spesso rispondono al trattamento con una crema all’1% di idrocortisone che può essere acquistata senza prescrizione medica. Se questo fallisce, allora sarà necessario visitare un professionista della salute per uno steroide topico più forte.

Make up senza nichel

La contaminazione da nichel è accettata in una certa misura dai regolatori, dato che bassi livelli sono inevitabili in alcuni ingredienti cosmetici – in particolare, i pigmenti minerali di colore utilizzati nel make-up tra cui ombretto, mascara, rossetto e altro. Niente può essere garantito al 100% “senza nichel”. Una delle principali fonti di questa contaminazione da nichel sono gli ossidi di ferro, usati nei cosmetici per conferire colore giallo, marrone, rosso e persino nero, e quindi ampiamente presenti in fondotinta, eyeliner, prodotti per labbra e altro. Questi ossidi di ferro possono essere elencati negli ingredienti con i loro codici Color International – CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499.

Sfortunatamente, ci sono relativamente poche opzioni di make-up disponibili, specialmente se siete molto sensibili, o vi è stato consigliato di evitare gli ossidi di ferro e altri minerali, e state cercando prodotti che usano pigmenti alternativi.