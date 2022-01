Aloe Vera benefici da scoprire e sfruttare

Fra tutte le piante ricche di proprietà nutritive per la pelle, l’Aloe vera è sicuramente una pianta dai mille benefici fra le più apprezzate dall’universo femminile. Le foglie carnose di questa pianta, il cui nome scientifico è Aloe Barbadensis, sono utilizzate da secoli; se ne estraggono gli oltre duecento composti attivi che contengono, fra cui minerali, amminoacidi, enzimi e ben 12 vitamine. L’Aloe Vera gel è così utilizzata in casa per tanti motivi, anche per portare sollievo a una scottatura; Per questo una pianta di aloe sul balcone è sempre utile.

Benefici e proprietà

I benefici Aloe Vera possono stupire. La pianta contiene acemannano, uno zucchero al quale sono riconosciute delle proprietà assai interessanti, fra le quali la capacità di stimolare la produzione di macrofagi utili nel contrastare i tumori. Per la sua azione fortemente coagulante, inoltre, la pianta Aloe di origine tropicale viene usata anche per incentivare la guarigione delle ferite.

L’estratto, detto anche gel Aloe Vera, ha inoltre efficacia depurativa, idratante ed emolliente nei confronti dell’epidermide, motivo per cui numerose creme e bagnoschiuma la contengono come principio attivo. Oggigiorno non è neppure difficile ritrovare prodotti per la cura dei denti che contengano l’estratto di questa preziosa pianta, dato che essa risulta avere una potente azione battericida!

Aloe Vera succo

I numerosi benefici dell’Aloe Vera non terminano qui: essa stimola la riproduzione della flora batterica così da rendere in grado l’intestino di combattere meglio i sintomi dell’acidità di stomaco e la stitichezza. Per questo il succo di aloe è un toccasana, addirittura l’aloe vera da bere può aiutare a lenire i postumi della chemioterapia quali nausea e perdita di capelli.

Per chi ha qundi seri problemi di salute, bere succo o acqua con aggiiunte può essere comicato; cercate quindi “aloe vera gel da bere”, per sfruttarne i tanti benefici.

Aloe vera pianta da tenere sul balcone

Insomma, come accadeva secoli fa, oggi per l’aloe vera proprietà e benefici sono conosciuti praticamente da tutti. Per questo avere una pianta aloe vera sempre a portata di mano vuol dire avere un alleto.

L’aloe vera può essere assunta per via esterna (come gel) o interna (come succo) e può anche essere comodamente coltivata in casa sul balcone; utile se si vuole risparmiare e sperimentare un po’ il “fai da te” e diventare esperti nel campo “proprietà aloe vera”. Si capisce facilmente come la versatilità di questa pianta le abbia fatto guadagnare il titolo di “pianta miracolosa”.

E’ tuttavia fondamentale non esagerare nell’assunzione di questo prezioso rimedio naturale; soprattutto se si è in stato di gravidanza o si stanno assumendo dei farmaci diuretici o a base di cortisone. Non essendo un medicinale, non esiste un foglietto con “aloe vera controindicazioni”; è sempre buona regola consultarsi preventivamente con il proprio dottore di fiducia.