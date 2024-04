Amici 2024, chi è stata eliminato dalla terza puntata del talent?

Sono passati solo pochi giorni dalla messa in onda della terza puntata di Amici 2024, chi è stato eliminato dal talent di Canale Cinque?

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, è andata in onda Sabato scorso, 6 Aprile: la serata è stata seguita su Canale Cinque e anche su Witty: un colpo di scena dietro l’altro che ha permesso ai concorrenti ancora in gara, grazie agli schieramenti dei loro professori, di potere mettere in scena la loro professione.

La vera domanda però, per chi non ha avuto modo di seguire la messa in onda è la seguente: chi è stato eliminato dallo show di Canale Cinque.

Prima di svelarlo, quello che è certo è che anche la scorsa serata, lo show di Maria De Filippi è stato il più seguito della serata: la puntata ha tenuto incollati alla tv 3.781.000 spettatori con uno share del 25%, riuscendo a superare gli ascolti incassati su Rai Uno da I migliori anni di Carlo Conti, che si è fermato a 3.077.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Amici 2024, la terza concorrente ad avere lasciato la scuola è stata Lucia

Le manche sono state tre, nella prima: Lucia eliminata provvisoria, nella seconda Lil Jolie eliminata provvisoria e nella terza Sofia eliminata provvisoria.

Si va verso la sfida finale che è piena di malumori, tutte le ragazze a rischio non vorrebbero lasciare la scuola più famosa della televisione italiana, che negli anni ha visto passare tantissimi talenti sia del canto che del ballo.

Lucia si esibisce una coreografia sulle note di Listen di Beyoncé. Sofia invece balla sulle note di Venere e Marte di Takagi & Ketra, Marco Mengoni e Frah Quintale. E come se non bastasse le cose sono complicate dal fatto che Lucia e Sofia sono anche molto amiche, le sue sono infatti dispiaciute di essere finire al ballottaggio l’una contro l’altra.

“Ho visto tantissimi ballerini passare di qua, venire eliminati e soffrire e stare male per questo, ma poi li ho visti crescere e fare il loro percorso” queste le parole di Maria De Filippi in collegamento con la casetta, prima di comunicare che l’eliminata è Lucia.

A giudicare le sfide i tre giudici: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Ospiti Barbara Foria e Tananai.