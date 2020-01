Ancona, scoperta choc: trovato in casa il corpo privo di vita di un uomo di 44 anni

Una tragedia a tutti gli effetti quella che vi stiamo per raccontare in questo nuovo articolo. Nelle ultime ore è stato trovato un corpo privo di vita di un uomo 44enne, in cucina nella propria abitazione.

La morte in via Montessori 3, nella zona del Pincio ad Ancona. Le cause potrebbero essere un improvviso malore, ma la procura per saperne di più a riguardo ha voluto ugualmente disporre una ricognizione cadaverica.

loading...

Sicuramente nelle prossime ore se ne saprà di più.

Commenti

commenti