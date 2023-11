Antonella Clerici, la vita domestica nella sua casa nel bosco

Nel cuore della pittoresca Arquata Scrivia, Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ha scelto di costruire il suo rifugio, un autentico abbraccio della natura. La sua casa, avvolta dalla tranquillità del bosco, diventa uno specchio del suo carattere accogliente e della passione per uno stile di vita autentico. Scopriamo di più sulla sua vita domestica.

La casa di Antonella Clerici ad Arquata Scrivia

La casa, un incantevole rifugio di legno, si erge come un’oasi di pace nella provincia di Alessandria, Piemonte. Grandi vetrate abbracciano la luce naturale, facendo danzare i raggi solari negli spazi interni e creando un’atmosfera armoniosa che si fonde con la natura circostante. All’esterno, altalene, sdraio e panche di legno si mescolano con il paesaggio boschivo, regalando un’esperienza rilassante e serena.

Il calore degli interni è evidente, caratterizzato da un camino accogliente e arredi pensati per il comfort. La casa di Antonella diventa così un luogo ideale per il relax e il benessere, una fuga dalla frenesia della vita quotidiana.

Fedeli compagni di vita per la conduttrice

Ma il vero cuore pulsante di questo rifugio sono i suoi fedeli compagni a quattro zampe: Argo, Simba e Pepper. Questi cani, veri e propri membri della famiglia, condividono con Antonella la gioia di questo paradiso nel bosco. La presenza di Oliver, un Labrador speciale nel cuore di Clerici, ha lasciato un segno indelebile nella storia di questa dimora. Dopo la sua scomparsa, Simba, Pepper e Argo sono entrati a far parte della famiglia, portando con sé amore e allegria.

Questi cani non sono solo animali domestici, sono compagni di vita, liberi di esplorare e godere della natura circostante. Antonella, con il suo amore incondizionato per gli animali, confessa di non essere capace di sgridarli, preferendo un approccio più anarchico nell’educazione dei suoi affettuosi amici a quattro zampe.