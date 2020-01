Antonella Mosetti in palestra indossa solo le mutande: fan a bocca aperta

La bellissima e simpaticissima Antonella Mosetti in palestra ha di recente pubblicato sul social Instagram dove è seguitissima una foto direttamente dallo spogliatoio.

E’ del tutto nuda, fatta eccezione per un paio di slip bianchi. Con un braccio copre il suo prosperoso seno come può, ma non basta per contenere le sue immense forme da 10 e lode.

I fan non hanno potuto far altro che apprezzare riempiendo subito Antonella e la sua foto di una miriade di mi piace, l’allenamento non è mai stato cosi bollente….

