La Rosa della Vendetta, stasera in TV: anteprima del 22 settembre 2024

La Rosa della Vendetta è un’emozionante storia di amore e intrighi, in cui passione e desiderio si intrecciano con sentimenti di vendetta. I protagonisti, avvolti da un’atmosfera di mistero e tensione, lottano tra il desiderio di vendetta e la forza dell’amore. Con una scenografia elegante e una trama ricca di colpi di scena, questa serie cattura lo spettatore, trasportandolo in un viaggio intenso e drammatico. La combinazione di romanticismo, suspense e tradimento crea un racconto avvincente e impossibile da dimenticare.

Dopo un periodo di isolamento, Gulcemal torna in azione, convinto di essere stato tradito da Mert.

Trama del quarto episodio della seconda stagione

Il quarto episodio della seconda stagione de La Rosa della Vendetta andrà in onda su Canale 5 oggi, domenica 22 settembre 2024, alle 21:20. La puntata di oggi sarà più lunga del solito, con una durata che si estenderà fino a dopo la mezzanotte.

Anteprima

Deva chiama Gara per scusarsi di aver lasciato tutto in rovina senza un addio. Tuttavia, evita di rivelare dove si è trasferita, temendo che l’informazione possa arrivare a Gulcemal. Durante la conversazione, scopre che Gara si è chiuso in isolamento per trenta giorni, ma ora ha deciso di tornare in azione. La sua prima mossa è indagare su Mert, convinto che possa averlo tradito. Per questo, ordina a Vefa di scavare nel passato di Mert.

Altre dinamiche dell’episodio

Nel frattempo, Zafer riceve una notizia entusiasmante: il suo progetto sarà sostenuto da una fondazione, ignara che dietro di essa ci sia Gulcemal. Inoltre, Emrullah informa Zafer di aver scoperto l’indirizzo di Deva, e Zafer passa questa informazione a Mert, che la riferisce subito a Gulcemal.

Poco dopo, Deva va a cavalcare nella scuderia di Gulcemal e viene invitata a cena. Durante la serata, Gulcemal rivela a Deva il suo tormentato passato: racconta di aver ucciso il padre di Armagan, di essere cresciuto per strada e di aver lavorato sulle navi, dove ha incontrato un uomo ricco che gli ha insegnato come diventare ricco dopo avergli salvato la vita.

Le tensioni aumentano

Vefa, scoperto che Deva è l’ex fidanzata di Mert, affronta quest’ultimo, accusandolo di essere ancora l’amante di Deva e minacciando di rivelare tutto a Gulcemal. Gulcemal, invece, propone a Deva di lavorare per lui e di aiutarlo a distruggere Zafer.

Nel frattempo, Armagan scopre che Gulcemal e Gulendam sono i figli di Zafer. Questa scoperta lo sconvolge profondamente, spingendolo ad affrontare la madre con rabbia e a lasciare la casa, determinato a confrontarsi con Gulcemal.

Dove vedere “La Rosa della Vendetta” in TV e in streaming

Il nuovo episodio de La Rosa della Vendetta andrà in onda domenica 22 settembre 2024 su Canale 5 a partire dalle 21:20. Gli episodi della serie sono disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.