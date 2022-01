Apple storia e leggende in 45 anni di vita

Grande festa per il computer della mela, visto che il prossimo 1 aprile la Apple compie quarantacinque anni. L’industria che ha rivoluzionato il modo di concepire la tecnologia ha più di quattro decenni alle spalle; possono sembrare pochi, o tanti, ma sono stati comunque pregni di passione, ricerca e dedizione.

Tutto è partito da un semplice garage, dove i fondatori Apple hanno dato vita a una azienda nota in tutto il mondo. Da un piccolo garage fino alle cime della Silicon Valley; oggi Apple logo e nome non hanno bisogno di presentazione alcuna. All’inizio di questo 2022, è diventata la prima società in tutto il mondo che è riuscita a raggiungere una quotazione pari a 3 trilioni di dollari.

Storia Apple, da dove si parte

La società nasce ufficialmente il 1 aprile del 1976. Forse non tutti sanno chi ha inventato Apple; o meglio non conoscono tutti e tre i nomi: Steve Jobs, Ronald Wayne e Steve Wozniak. Da quel piccolo garage fa capolino, nel 1977, il primo computer prodotto dalla compagnia; è la ufficiale nascita Apple.

Ma il primo vero successo si schiude al gruppo nel 1984, quattro anni dopo che la società è stata quotata in Borsa. Viene infatti lanciato in quella data il Macintosh, il primo pc che vanta un buon successo nel pubblico. E dai lì parte il successo dellle invenzioni Apple: altri decenni all’insegna della massima tecnologia e della ricerca. Vedranno la luce anche il secondo computer, l’iPod e poi il primo smartphone con la mela della Apple, poi il rivoluzionario iPhone. Al termine di qualche decennio, nel mondo ci saranno milioni e milioni di dispositivi con marchio Apple.

L’addio al fondatore

Ma la tragedia per l’azienda è dietro l’angolo: la mente creativa del gruppo, simbolo a livello internazionale del successo visionario della società, il creatore Apple Steve Jobs, scompare nel 2011 a causa di un aggressivo tumore al pancreas. La morte di Steve Jobs chiude un’era, ma contribuisce a creare un mito. Tocca a Tim Cook prendere in mano le redini dell’azienda. Cook non si perde d’animo, capisce che la tecnologia ha bisogno di stare al passo con i tempi e con le esigenze delle persone. Nascono i primi dispositivi indossabili: lo smartwatch, e poi le nuove versioni dell’iPhone. Non pago, Cook guarda oggi come oggi verso nuovi dispositivi: pagamenti mobili, realtà virtuale.

Non sono mancate battaglie legali lungo il percorso, come quelle con il fisco, e il più recente braccio di ferro con l’FBI per la faccenda dell’iPhone di San Bernardino. Eppure, ben lungi dall’essere ferma, l’azienda di Cupertino continua a creare ed a stupire. Con il solo simbolo mela Apple si è fatta riconoscere in ogni angolo del globo. E ancora risuona il motto immortale di Steve Jobs: “Stay hungry, stay foolish”.

Logo Apple storia

Basta dire logo Apple e a chiunque viene il mente il disegno della mela morsicata. La traduzione è letterale: “mela Apple” hanno lo stesso significato in italiano e in inglese, ovvero il frutto probito.

Ma il simbolismo dietro il significato mela Apple ha ben poco a che vedere con i racconti biblici. Il primo logo Apple era diverso; c’era Newton sotto un albero, come in una immagine illustrata; l’aveva fatto il creatore della Apple Ron Wayne. Il senso era richiamare l’innovazione e la scoperta, ma molto poco commerciale.

Allora Jobs commissionò il lavoro al grafico Rob Janoff; così nace la storia logo Apple. Un frutto stilizzato, semplice e piatto, in due dimensioni; perfetto da applicare sulla superficie liscia di pc o del cellulare. Nacque la versione multicolore, con bande orizzontali arcbaleno, e quella in bianco e neroi. Ma tutte hanno picciolo e morso sul lato. E’ proprio il dettaglio del morso della mela Apple simbolo più noto. Perché è stato introdotto? Sembra fosse solo una questione tecnica: senza, la mela rischiava di confondersi con una ciliegia.

Niente morso proibito di Eva dunque, nè i gusti alimentari di Steve Jobs da bambino, come qualcuno ipotizzava; solo una ricerca di perfezione grafica, che ha permesso al disegno di trovare il proprio posto nella storia.